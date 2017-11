Coritiba faz promoção de ingressos para jogo decisivo contra São Paulo

Torcida tem feito sua parte nos últimos jogos (Foto: Divulgação / Coritiba)

Nessa edição do Campeonato Brasileiro 2017, o Coritiba tem a 15ª campanha em casa, com apenas 26 pontos conquistados no Couto Pereira. Mesmo assim, nas últimas partidas, o fator mandante tem feito muita diferença a favor do Coxa, já que são quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate.

Em busca de aumentar a média de público, que hoje é de 13.326 (11ª no campeonato), para ter ainda mais apoio da sua torcida, a diretoria do Coritiba decidiu manter as promoções de ingressos que tem feito nos últimos jogos no Couto, para o jogo contra o São Paulo, no próximo domingo (26), às 17h (Brasília).

Se vencer, o Coritiba garante a permanência na Série A, já que chegará aos 46 pontos, sendo que os times da zona de rebaixamento só podem atingir 45. Além disso, uma vitória deixará a equipe paranaense próxima da vaga na Copa Sul-Americana, tendo um confronto direto contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela última rodada da competição.

Para a despedida do Couto Pereira no ano, o torcedor que for até os pontos de venda comprar ingressos com a camisa do Coxa Branca, pagará meia entrada. O mesmo vale para quem comprar antecipadamente pela internet e tiver que trocar nas bilheterias no dia da partida.

Confira os valores dos ingressos para a partida:

Arquibancada

Inteira - R$ 50,00

Meia - R$ 25,00

Sócio - R$ 20,00

Mauá

Inteira - R$ 50,00

Meia - R$ 25,00

Sócio - R$ 20,00



Pro Tork

Inteira - R$ 80,00

Meia - R$ 40,00

Sócio - R$ 30,00

Social Inferior

Inteira - R$ 100,00

Meia - R$ 50,00

Sócio - R$ 40,00

Social Superior

Inteira - R$ 100,00

Meia - R$ 50,00

Sócio - R$ 40,00