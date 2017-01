Marquinhos Santos vê Figueirense ainda sendo remodelado após derrota: "Tem que ter equilíbrio"

Foto: Divulgação/ Figueirense

O Figueirense estreou com derrota no Campeonato Catarinense 2017. A equipe alvinegra sofreu derrota para o Brusque neste sábado (28), no estádio Orlando Scarpelli, pelo marcador de 2 a 1. Com o resultado, o Brusque quebra um tabu de 10 anos sem vencer o Figueira em Florianópolis e divide a liderança com o Avaí, que também venceu na rodada.

Após o revés na estreia, dentro de casa, o técnico Marquinhos Santos compareceu à sala de imprensa para dissertar sobre os momento alvinegro no início de 2017. Segundo ele, o time ainda sente a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro:

"Eu venho carregando o fardo da queda, isso é fato", disse Marquinhos

"Eu venho carregando o fardo da queda, isso é fato, resultados negativos, tem um peso, mas temos que ter equilíbrio para ter uma continuidade, encaixar a equipe para evoluir e qualificar o elenco para a sequência do trabalho", disse ele.

Sobre a primeira escalação do ano, Marquinhos analisou: "Nós mantivemos o padrão do jogo anterior no 4-1-4-1. Entramos com o Henrique na lateral, Ferugem e Matheusinho como meia e Everton aberto. segundo tempo o Ferrugem desceu um pouco mais e soltou para o Dudu chegar no Aquino. Mudanças de Elias e Índio não tiveram efeito esperado, o João Pedro tentou por dentro, pifar, segurar e encostar no Bill e não tivemos o resultado", garantiu.

Por fim, ele pediu paciência à torcida alvinegra: "Acredito que sim, são dois jogos, um reinício de trabalho. O grupo remontado tem um perfil diferente, isso foi demonstrado. Agora os atletas estando num melhor estado físico e tático vão dar resposta. é um trabalho novo, uma equipe nova. Tem que se ter um equilíbrio, é difícil, entendo o torcedor de se mobilizar contra, mas nós também não gostamos da situação.", concluiu.

Na segunda rodada, o Figueirense vai a Joinville buscar recuperação quando enfrenta o time da casa, na quarta-feira, às 21h00. O Brusque busca a segunda vitória no torneio ao receber o Criciúma na quinta-feira, às 19h30.