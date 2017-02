Rio Branco-AC bate Figueirense em casa e avança na Copa do Brasil

No último jogo desta quarta-feira (15) recheada de Copa do Brasil, o Rio Branco-AC surpreendeu o Figueirense na Arena da Floresta e venceu, pelo placar mínimo. Com o regulamento mudado, o trunfo bastou para que o time acreano se classificasse à segunda fase do campeonato nacional.

O gol que deu ao vitória ao Rio Branco foi marcado aos 36 minutos da etapa complementar. De cabeça, Léo Fernandes colocou o time na próxima fase. Após o apagão, houve muita festa da torcida que lotou o estádio. Do lado catarinense, sobraram lamentos pelo resultado adverso que foi contra o planejamento do clube.

Na primeira etapa, o empate fazia justiça no placar. Com pouca movimentação, mas muita marcação, ambas equipes não criaram muitas oportunidades de gol. Mesmo assim, quem chegou mais perto de balançar as redes foi o time catarinense: Yago balançou o travessão do goleiro Jean e quase abriu o placar.

Mais agudo e tomando atitude de mandante, o Rio Branco tomou a iniciativa na volta do intervalo. Tanto que, aos 36 minutos, um cruzamento na área resultou em festa da torcida acreana. O zagueiro Leo Fernandes subiu mais alto que todo mundo para balançar as redes e decertar a vitória do time da casa.

Após o tento, o Rio Branco se fechou e impediu que os alvi-negros progredissem em campo em busca do empate. Visto isso, a partida se encerrou com o placar mínimo de 1 a 0 e a zebra decretada na Copa do Brasil.

Agora, o Rio Branco encara o Gurupi, do Tocantins, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. A data ainda será definida pela CBF. Já o Figueirense, eliminado, focará suas forças para se reerguer no Campeonato Catarinense e remodelar o planejamento para a temporada.