Fortaleza age rápido e anuncia técnico Paulo Bonamigo para lugar de Marquinhos Santos

Foto: Divulgação/FortalezaEC

O Fortaleza passa por várias mudanças internas há menos de duas semanas da estreia no Brasileirão Série C. A primeira delas foi na troca de comando. No início da tarde desta terça-feira (2), o clube anunciou a demissão de Marquinhos Santos do comando tricolor. No começo da noite, o clube mostrou "velocidade" e anunciou o experiente, e já conhecido da torcida, Paulo Bonamigo como substituto de Marquinhos. Ele acertou contrato até o fim de 2017.

Como já dito, Bonamigo é um conhecido do torcedor tricolor. O técnico de 56 anos treinou o Fortaleza em 2007, quando levou a equipe ao título cearense. Além disso, ele treinou outras grandes equipes do futebol brasileiro, como Coritiba, Atlético-MG, Botafogo, Bahia e Palmeiras.

Bonamigo esteve "afastado" do futebol brasileiro nos últimos anos, pois ficou entre 2010 e 2016 no futebol dos Emirados Árabes, onde treinou Al-Shabab, Al-Jazira e, mais recentemente, o Al-Sharjah, virando um técnico bastante conhecido no futebol do país.

Com uma nova gestão, o Fortaleza passa por um momento bem conturbado, com várias mudanças dentro da diretoria. Marcello Desidério, que vai ficar como presidente interino até novas eleições, anunciou e falou sobre a chegada de Bonamigo ao clube.

"Eu disse para o Bonamigo: "Se você achava que teve pressão da última vez, agora é que vai ter mesmo". Ele vai ser cobrado pela torcida e por nós também. Mas acreditamos que ele é o nome que pode fazer com que tenhamos êxito no Campeonato Brasileiro. Ele se equadra no perfil de vitórias que a gente quer para o Fortaleza e vai analisar e tirar o melhor do que tiver aí. Mas claro que a gente tem consciência da urgência que a gente precisa ter", afirmou.

O tricolor do Pici corre contra o tempo. Contratações e dispensas são serão feitas até a estreia na Série C, no dia 14, quando a equipe visita o Remo.