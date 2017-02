Goiás recebe Rio Verde na Serrinha depois de empate na primeira rodada

INCIDENCIAS: 2ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida será realizada no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Wilton Sampaio (GO) apita a partida, auxiliado por Hugo Corrêa (GO) e Cristhian Passos (GO)

Ficou difícil para a equipe do Goiás engolir o empate no final do jogo contra a Aparecidense, no último domingo (29), jogando no Aníbal Batista de Toledo pela abertura do Campeonato Goiano. Mesmo sem os três pontos, a equipe esmeraldina está sendo motivada para o próximo jogo, que será nessa quarta-feira (01), ás 21h45, contra o Rio Verde, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

O treinador Gilson Kleina deve propor mudanças para o confronto e espera um Rio Verde dando trabalho para tentar estragar o objetivo do Goiás na partida. A equipe do Rio Verde também está motivada para tentar conseguir a primeira vitória no campeonato, já que ficou no empate com o CRAC de Catalão na primeira rodada.

Goiás e Rio Verde já se enfrentam em 42 jogos e com um retrospecto muito favorável para a equipe esmeraldina, com 24 vitórias do time da capital e apenas 7 vitórias do lado do Rio Verde. A maior goleada aconteceu no ano de 2013, quando o Goiás venceu o Rio Verde por 7 a 0, no estádio Serra Dourada.

Sem Victor Bolt, Goiás jogará com três atacantes

Na primeira partida do Goiás, uma baixa que não agradou. O volante Victor Bolt foi expulso e não poderá jogar contra o Rio Verde, nessa quarta-feira (01), com isso, Gilson Kleina teria opções de vários volantes para a posição como Toró, Ramires e Rezende.

Mesmo com esses jogadores à disposição, o comandante esmeraldino optou por montar um esquema de três atacantes e colocou Walter para jogar ao lado de Léo Gamalho e Carlos Eduardo. Além disso, ele poderá contar com o meia Tiago Luís, que foi relacionado para o banco de reservas.

A provável escalação do Goiás para a partida será: Marcelo Rangel; Helder, Éverton Sena, Fábio Sanches e Paulinho; Pedro Bambu, Léo Sena e Jean Carlos; Carlos Eduardo, Walter e Léo Gamalho. O meia Juan, ex-Coritiba, já está treinando com o elenco, mas não está apto à entrar em campo com o restante do elenco por agora.

Autor de um dos gols na última partida, o zagueiro Éverton Sena pediu respeito com o Rio Verde e espera um Goiás muito concentrado: "Vamos entrar sempre em campo para fazer excelentes partidas e conseguir um bom resultado. Vai vir um time que está batalhando para conseguir seus objetivos, vamos encontrar muita dificuldade na partida, então temos de correr um pelo outro", disse o jogador.

Rio Verde terá mudanças e espera surpreender na Serrinha

Do outro lado verde, o Verdão do Sudoeste fará mudanças em sua equipe para a partida contra o Goiás. Jogando fora de casa pela "segunda vez", já que o estádio Mozart Veloso do Carmo ainda não foi liberado, o Rio Verde está se acostumando com as constantes viagens que está tendo que fazer.

O único desfalque que a equipe do treinador Edson Porto terá de fazer é com o meia Ramon, que foi expulso na partida contra o CRAC e desfalcará o Rio Verde nessa rodada. O provável substituto do jogador deverá ser o meia Vinicius Oliveira.

A provável escalação do Rio Verde para o jogo será: Tom; Bruno Leite, Herbert, Rogério e Bruno Oliveira; Bruno Sabino, Pierre, Vinicius Oliveira e Roger Guerreiro; Léo Guerreiro e Saulo. O principal destaque do Rio Verde é o experiente meio-campista Roger Guerreiro, naturalizado polonês e com passagens por Flamengo e Corinthians.