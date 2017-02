Com gols nos acréscimos, Anápolis e Goiás empatam no Jonas Duarte

INCIDENCIAS: 4ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida foi realizada no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

ÁRBITRO: Eduardo Tomaz (GO) apitou a partida, auxiliado por Edson Antônio (GO) e Alexandre Hume (GO)

Em um jogo morno no primeiro tempo e com grandes chances no segundo, Anápolis e Goiás ficaram no empate no estádio Jonas Duarte depois de um jogo muito disputado e com os gols marcados nos acréscimos da partida. Destaque novamente vai para Léo Gamalho, que marcou de cabeça e fez seu quinto gol em quatro jogos no Campeonato Goiano.

Com o resultado, o Anápolis saiu da última colocação do Grupo B e agora está com três pontos ganhos, deixando a Aparecidense como a última colocada. A equipe do Goiás chegou aos oito pontos e assumiu a ponta do Grupo A, porém, em caso de vitória do Vila contra a Aparecidense, o Tigrão reassume a liderança da tabela.

A próxima partida do Anápolis será novamente no estádio Jonas Duarte, no domingo (12), ás 17h, contra o Iporá. A equipe do Goiás jogará fora de casa novamente, e dessa vez contra o Goianésia, no estádio Valdeir José de Oliveira, domingo (12), ás 17h.

Primeiro tempo morno e sem muitas chances

O primeiro tempo da partida entre Galo e Verdão não foi o dos melhores. Muita movimentação no ataque, porém, sem muitas chances de perigo ao gol de João Vitor e Marcelo Rangel. Na maior parte das vezes, a bola ficava muito presa no meio de campo.

A melhor e a primeira chegada do Goiás de perigo no primeiro tempo, foi quando em cobrança de escanteio, o zagueiro Fábio Sanches subiu mais alto que todos e cabeceou forte, mas o goleiro João Vitor fez boa defesa e evitou o gol.

Felipe Saturnino, lateral do Goiás que substituiu Paulinho de última hora por conta de uma lesão, também não escapou de se machucar e torceu o pé em campo, fazendo com que Gilson Kleina queimasse sua primeira alteração logo no primeiro tempo.

O Anápolis mal atacava. Apenas assistia o Goiás fazer o seu jogo, mas sem muito sucesso. Outra grande chance foi criada quando Carlos Eduardo arrancou pela esquerda, tocou para Léo Gamalho que ajeitou para Léo Sena, que chutou pra fora.

Polêmica e gols nos acréscimos na etapa final

O segundo tempo começou com uma grande polêmica. A equipe do Anápolis começou a sair mais para o jogo e o Goiás, passou a jogar nos contra-ataques, e foi em um desses contra-ataques que Victor Bolt deu um lindo passe para Carlos Eduardo sair na cara do gol, driblar João Vitor e ter tudo livre para fazer o gol, mas o bandeirinha marcou um impedimento que não existiu.

O Goiás jogava mal e era preciso mexer. Foi aí que entrou Walter no jogo e o atacante esmeraldino iria fazer a diferença no final do jogo. Enquanto isso, o Anápolis seguia tentando e Marcelo deu uma ótima finalização na entrada da área, tirando tinta da trave de Rangel. Régis também tentou fazer o dele de cabeça, mas a bola foi pra fora, também passando muito perto da meta de Marcelo Rangel. Era nítido que o Anápolis estava melhor na partida e o Goiás precisava dar um jeito de reagir.

A reação quase veio quando Tiago Luís bateu uma falta com perfeição obrigando o goleiro João Vitor a fazer ótima defesa. A partida já ia caminhando para o fim, e parecia que não teríamos gols, foi quando em cobrança de falta, Marcelo cobrou na cabeça do zagueiro Igor, que fez o primeiro do jogo.

Era o banho de água fria no Goiás, que ainda tinha tempo para tentar o empate, mas parecia não ter forças para isso. A história só mudou quando no último lance, Walter cobrou uma falta na cabeça de Léo Gamalho, que marcou o seu quinto gol no Goianão e salvou o Goiás.