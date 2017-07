Juventude recebe Goiás em busca de liderança da Série B

O Juventude recebe o Goiás em seus domínios nesta terça-feira (27), em partida válida pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto, a ser realizado no Alfredo Jaconi, está marcado para as 19h15 e terá como comandante Célio Amorim, auxiliado por Helton Nunes e Henrique Ribeiro.

Trata-se do confronto entre o Juventude, vice líder da competição, com 19 pontos, que perde nos critérios para o então líder Guarani. E, o sétimo colocado, Goiás que atualmente conta com 14 pontos ganhos, três pontos de diferença do quarto colocado, Internacional.

Juventude acelera em busca da liderança

Foto: Divulgação/ E.C Juventude

Contando com uma bela campanha pela B, o Ju segue em busca do acesso. Para manter-se junto ao líder, será preciso vencer o confronto e torcer para que seu atual rival, Guarani, tropece diante do ABC. Em dez partidas disputadas nesta série B, o Juventude só teve uma derrota.

O centroavante reserva João Paulo será desfalque para Gilmar Dal Pozzo, bem por conta de mais um caso de caxumba no Alfredo Jaconi. Já é o quarto caso na equipe durante o campeonato, antes dele, Diego Felipe, que já retornou aos gramados, havia contraído a doença junto com Leílson e Domingues, os quais seguem em tratamento.

Semana passada todos os atletas que não tiveram a doença antes, foram vacinados. A preocupação de Gilmar é com o caso de João Paulo que está fora do confronto diante do verdão, afinal este seria o nome para substituir o artilheiro Tiago Marques em caso de desgaste durante a partida.

A quatro pontos do G-4, Esmeraldino quer se recuperar de derrota em clássio

Foto: Divulgação/ E.C Goiás

O grupo do Goiás, comandado por Sílvio Criciúma, se reapresentou na manhã desta segunda-feira (26), no estádio Hailé Pinheiro, onde o treinador desenvolveu juntamente com os atletas um trabalho técnico tático. A atividade foi a única realizada após a derrota no clássico contra o Vila Nova por 2 a 0.

Para a partida contra o Juventude, o treinador não possui desfalques. Criciúma contará com a estreia do zagueiro Matheus Ferraz, o qual foi apresentado na semana anterior e regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol para ficar à disposição do técnico.

No início da tarde, a delegação seguiu rumo a Caxias do Sul com 20 atletas relacionados para o confronto. O dia também foi marcado por visitas e motivações a equipe, vindas de Rafael Tolói, atleta oriundo das categorias de base do clube e que atualmente defende a Atalanta, da Itália.