Diretor confirma e Goiás estuda situação do atacante Wellington Paulista

Artilheiro da Chape na temporada entra na mira do Goiás. (Foto: Divulgação/Chapecoense)

O atacante da Chapecoense e um dos destaques da campanha que levou o time á Libertadores da América, Wellington Paulista, entrou na mira do Goiás para a temporada 2018. O atleta tem seu contrato se encerrando no final dessa temporada com o Fluminense, clube detentor de seus direitos, e com a Chapecoense, clube no qual estava emprestado.

Apesar de ter revelado vontade em ficar na Chape, o atacante Wellington Paulista terá de aceitar uma redução no seu salário. Isso porque o Fluminense não pagará mais a metade do seu salário, como era combinado no seu contrato com o time de Chapecó.

O diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, confirmou que tem interesse no jogador para a próxima temporada e que está estudando a situação do atleta. Nenhuma conversa foi iniciada ainda, mas apenas nessa semana, o clube esmeraldino deve anunciar vários reforços.

A equipe de Hélio dos Anjos já está acertada com quatro jogadores: o goleiro Marcos, que veio do Atlético-GO, o zagueiro Eduardo Brock, do Paraná, o lateral Renato, vindo do Fluminense e o meio-campista Thomás, que jogou em 2017 pelo Sport de Recife.