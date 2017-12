Goiás contrata atacante Lucão, artilheiro do Criciúma na Série B

Lucão é o novo atacante do Goiás para 2018. (Foto: Divulgação/Criciúma E.C)

O Goiás acertou a contratação do primeiro atacante para a próxima temporada. Trata-se de Lucão, artilheiro do Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 com dez gols marcados. O jogador de 26 anos já assinou contrato e foi anunciado nas redes sociais do clube.

Lucão se destacou no Tigre Catarinense sendo a principal referência no ataque do clube nessa Série B. Seu protagonismo fez com que a diretoria do Criciúma quisesse renovar o seu contrato, mas o jogador recebeu a proposta do Goiás e que agradou a ele e seu empresário. O Paraná era outro clube que tinha interesse na contratação de Lucão.

Além do Criciúma, Lucão já passou por outros clubes do Brasil. Só nesse ano, antes de chegar no time catarinense, ele vestiu a camisa do Cruzeiro-RS e do América-RN. Também já teve passagens por São Bento, Luverdense, Mogi Mirim e pela equipe sub-20 do Atlético de Madrid.

A diretoria do Goiás ainda negocia com dois atacantes. Um deles é Denílson, que está emprestado no São Paulo pelo Granada, da Espanha. Ele tem 22 anos e tem mais um ano e meio de contrato com o time tricolor. O outro atleta é Felipe Garcia, que é meia e também joga como atacante. Ele foi o vice-artilheiro da Série B de 2016 com 16 gols marcados pelo Brasil de Pelotas.