Saavedra é chamado de volta pelo Bolívar e se despede do Goiás

Saavedra não vestirá mais a camisa do Goiás. (Foto: Divulgação/Goiás E.C)

O lateral-direito Saavedra se despediu do Goiás nessa sexta-feira (19). De acordo com as informações, o atleta está deixando o time esmeraldino para voltar ao clube o qual pertence, o Bolívar (BOL), que pediu o retorno do atleta seis meses antes do fim de seu contrato com o Verdão.

O pedido do retorno do jogador veio do técnico brasileiro Vinícius Eutrópio, que atualmente está no comando do Bolívar. Ao todo, o boliviano Saavedra atuou em quatro jogos com a camisa do Goiás durante a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, e não empolgou. Com a chegada de novos contratados para a posição, o atleta não consegue espaço no clube.

Erwin Saavedra chegou na "Era Rassi" como um lateral que prometia um bom futebol, até por ser estrangeiro, algo que não é muito comum no Goiás. Mesmo com toda expectativa, ele não agradou. Teve atuações comuns e perdeu espaço no clube. Com 21 anos, ele retornará ao futebol boliviano para atuar no Campeonato Boliviano e na Libertadores da América.

Para a lateral-direita, o Goiás agora tem quatro opções: Pedro Bambu, que é volante de origem, mas atua improvisado na lateral desde o ano passado, Everton, que surgiu da base, Caíque Sá, contratado por empréstimo junto ao Joinville e Alex Silva, que veio do Atlético-MG.