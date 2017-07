Autor do gol da vitória, Emerson Sheik comemora: "Estava merecendo esse"

Sheik fez sua sétima partida pela Ponte Preta (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Nesta quinta-feira (29), a Ponte Preta enfrentou o Sol de América, do Paraguai, pela primeira partida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Na ocasião, a Macaca venceu por 1 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, com gol de Emerson Sheik aos 44 minutos do segundo tempo, e garantiu vantagem para o jogo de volta, no final do mês de julho.

Autor do gol que deu a vitória para o time alvinegro, Sheik saiu de campo contente. Esse foi seu primeiro tento pela equipe da Ponte Preta desde que foi contratado no início do mês de maio, e o atacante falou sobre seu atual momento no clube de Campinas: "Estou feliz. Quando você tem mais idade, aprende a enxergar as coisas. Eu estava merecendo esse gol por tudo que eu venho fazendo, seja nos treinos, nos jogos, com a dedicação e a qualidade que eu tenho. Também tive a dificuldade de ficar seis meses parado".

Emerson, apesar da grande partida individualmente, também falou sobre o coletivo da equipe, parabenizando todo o elenco pelo triunfo sobre o adversário paraguaio: "O nosso grupo é bom. Às vezes, a gente peca em alguns detalhes, mas no modo geral, é bom. Hoje em especial, nós merecíamos essa vitória".

O jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana ocorre somente no dia 26 de julho, tempo suficiente para o técnico Gilson Kleina preparar seu time. Com o resultado da ida, a Macaca pode perder de um gol de diferença e ainda se classificar. A única ressalva é caso os brasileiros percam de 1 a 0, pois, nesse caso, haverá disputa de pênalti entre as duas equipes.

Após essa partida apertada, a Ponte Preta volta a campo no próximo domingo (02), às 19h, e enfrentará o Avaí no Estádio da Ressacada pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, buscando mais três pontos. Dependendo de outros resultados, o time de Campinas pode chegar até a zona de classificação para a Libertadores ainda nesse fim de semana.