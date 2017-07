Juninho celebra gol da Ponte Preta no fim e exalta vitória pela Sul-Americana: "Não desistiram"

Sheik disputa bola com adversário. Atacante marcou aos 45 do segundo tempo (Foto: PontePress/FábioLeoni)

Nesta quinta (29), a Ponte Preta recebeu o Sol de América pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, no Moisés Lucarelli. Após a vitória por 1 a 0 com um gol de Emerson Sheik aos 45 do segundo tempo, o auxiliar Juninho, que substituiu o suspenso Gilson Kleina, avaliou a partida.

"Acho que nosso time vem de uma sequência muito forte esse ano, pegamos uma sequência de São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras. Isso tem um desgaste grande, mas mesmo assim a gente que propôs o jogo, a gente que criou as melhores oportunidades. Acho que o time está de parabéns. O gol saiu no finalzinho, eles (os jogadores da Ponte) não desistiram até o fim da partida, vamos para cima", afirmou.

Com algumas mudanças no time titular, a Ponte teve dificuldades para propor o jogo, enquanto o Sol de América esperava apenas para sair em contra ataques. Para Juninho, a dificuldade em propor foi resultado da compactação do adversário.

"A dificuldade tem porque eles jogam fechadinhos, eram duas linhas de quatro. Hoje em dia 90% dos times jogam assim na casa dos adversários, então sempre vai ter essa dificuldade" - avaliou o auxiliar.

Questionado sobre a falta que o artilheiro Lucca fez ao time e a carência de reforços, Juninho amenizou a situação e afirmou que apesar da carência, a Ponte tem um bom elenco. "O Lucca hoje é o vice artilheiro do Brasileiro, ele faz falta para a Ponte e faria para qualquer time. Em questão de reforços, se encaixar no perfil da Ponte, todo reforço é bem vindo, mas o Fernandinho foi bem no jogo, o Lins foi bem no jogo, o time no geral foi bem" - comentou.

O auxiliar ainda deu o seu parecer sobre o jogo da volta, e espera que o Sol de América se lance mais ao ataque em casa. "Dentro de casa eles vem para cima, sai muito mais do que aqui, aqui eles esperaram. Acho que lá o jogo vai ser bom, eles vão ter que sair e vão dar espaço para o nosso time, e nosso time tem qualidade. Vai ser um bom jogo para nós", finalizou.

A Ponte agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (2), a Macaca visita o Avaí em Florianópolis, na Ressacada, às 19h, em partida válida pela 11ª rodada.