Ponte Preta goleia Coritiba com dois de Emerson Sheik e volta a vencer

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputado no estádio Moisés Lucarelli/SP

Após sofrer três derrotas consecutivas, a Ponte Preta reencontrou o caminho das vitórias na noite desta quarta-feira (19). Jogando em casa pela 15ª roada do Campeonato Brasileiro, a Macaca não teve muito trabalho para golear o Coritiba. Destaque para Emerson Sheik, que marcou duas vezes. Léo Artur e Lucca também marcaram nos 4 a 0 no estádio Moisés Lucarelli.

Primeiro tempo de marcação no meio de campo

Com a intenção de subir na tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, as duas equipes jogaram buscando o ataque. Porém, foram da Ponte Preta as melhores oportunidades da primeira etapa. Logo a cinco minutos Maranhão fez boa jogada pela direita e arriscou o cruzamento para a área, mas Wilson defendeu antes que a bola chegasse em Lucca. A equipe da casa ainda desperdiçou uma chance clara aos 13 minutos. Em velocidade a bola chegou até Lucca que fez ótimo passe para Emerson Sheik. O atacante ficou de frente com o goleiro e finalizou, mas Wilson, com os pés, evitou o primeiro gol da Macaca.

Com a Ponte Preta pressionando, o gol não demorou para sair. Aos 15 minutos, Edinho saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Léo Artur. O meia invadiu a grande área e finalizou para abrir o placar para o time da casa. Após o gol o Coritiba tentou chegar ao ataque com bolas lançadas diretamente da defesa. Quando tinha a bola nos pés, o Coxa buscava a finalização, mas parava em Aranha.

A melhor chance do Coritiba na primeira etapa saiu aos 31 minutos. Após cobrança de falta, a bola sobrou no lado direito de ataque e voltou para área e sobrou para Henrique Almeida Cabecear pertinho da trave de Aranha, mas foi para fora. Henrique Almeida perdeu mais uma aos 42 minutos. Após chute de Rildo, Aranha soltou a bola e novamente o jogador do Coxa cabeceou para fora.

Ponte volta mais ofensiva e goleia Coritiba na segunda etapa

Pachequinho mexeu na equipe durante o intervalo. Tomas Bastos entrou na vaga de Edinho. Precisando ir para o ataque, foi o Coritiba quem chegou pela primeira vez na segunda etapa. Carleto lançou Henrique Almeida dentro da área, mas a bola quicou no gramado e atrapalhou o jogador, que finalizou mal, não levando perigo. O treinador do Coxa até tentou colocar mais velocidade no time ao lançar Neto Berola na vaga de Carleto, mas foi a Ponte Preta quem chegou ao gol, mais uma vez aos 15 minutos.

Após bom lançamento, a bola sobrou nos pés de Emerson Sheik, que chutou de primeira para ampliar o placar para o time da casa. Três minutos após sofrer o gol, o Coritiba chegou ao ataque com muito perigo. William Matheus recebeu bom passe e chutou colocado, obrigando Aranha fazer grande defesa. A Ponte respondeu em um rápido contra-ataque aos 20 minutos. A bola sobrou para Lucca, que, sem goleiro, arriscou o chute, mas Marcio salvou o Coxa colocando a cabeça na bola.

Wilson fez mais uma grande defesa aos 24 minutos. Após cobrança de escanteio a bola caiu nos pés de Rodrigo que finalizou. No reflexo o goleiro do time visitante evitou mais um gol na partida. Do outro lado, Aranha também fez boas defesas. Aos 28 minutos a bola sobrou para Neto Berola que finalizou de longe, Aranha pulou para salvar a meta.

Com tudo certo na defesa, o ataque da Ponte resolveu definir a partida. Após jogada de Emerson Sheik, a bola sobrou com Elton que encontrou Lucca no meio da área. O atacante chegou finalizando para marcar o terceiro gol da equipe de Campinas. E não foi só. Ainda deu tempo de Emerson Sheik marcar mais um aos 42 minutos. Após bom passe recebido, o atacante só teve o trabalho de finalizar para fechar o placar.

Com a vitória a Ponte Preta soma mais três pontos e sobe duas posições na classificação do Brasileirão. Agora fica com 18 na 14ª colocação. Já o Coritiba perdeu uma posição e ocupa a 13ª colocação com 19 pontos. O Coxa volta a campo às 19h do próximo sábado (22). Fora de casa a equipe encara o Flamengo, na Ilha do Urubu. A Ponte também joga fora, porém no domingo (23). A equipe de Campinas vai até Curitiba encarar o Atlético-PR na Arena da Baixada. O jogo também será às 19h.