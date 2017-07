Lucca marca dois para virar artilheiro do Brasileirão e Ponte bate Atlético-PR em Curitiba

Em duelo entre duas equipes da parte de baixo da tabela, neste domingo (23), a Ponte Preta foi até Curitiba e conseguiu vencer o Atlético-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada e tomou mais fôlego para o restante do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram marcados por Lucca na etapa final, que agora é o artilheiro isolado da competição com 10 gols.

O placar fez com que o time de Campinas ganhasse cinco posições na tabela, ocupando agora a nona posição com 21 pontos conquistados. Esta foi a primeira vitória da Ponte fora de casa neste Brasileirão. Já o Atlético está na 16º posição com 17 pontos ganho e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento em caso de vitória do São Paulo sobre o Grêmio, na segunda-feira (24).

Na próxima rodada o clube rubro-negro enfrenta o Vasco da Gama no dia 31 de julho, às 20h (horário de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já a Ponte Preta recebe o Fluminense no próximo domingo (30), às 16h (horário de Brasília), no estádio Moises Lucarelli, em Campinas.

Atlético domina a partida no primeiro tempo, mas para em Aranha

Atlético-PR dominou as ações no primeiro tempo e criou algumas boas chances com jogadas aéreas. A partida começou com as duas equipes se estudando bastante e pouco chegavam à área adversária. O Furacão tinha a posse de bola, mas não conseguia oferecer perigo ao adversário quando tentavam chegar trabalhando a jogada com por conta da forte marcação que a Macaca fazia.

O Rubro-Negro só conseguia ameaçar o gol defendido por Aranha através de bolas alçadas à área. Primeira chegada com perigo do time paranaense foi com Pablo aos oito minutos. Após escanteio cobrado por Nikão pela direita, o camisa 92 subiu e desviou a bola na primeira trave que acabou passando por cima do travessão de Aranha.

Outro lance de risco saiu da cabeça de Nikão. Aos 20 minutos e em outro cruzamento, o atacante cabeceou a bola por cobertura e obrigou o goleiro Aranha a fazer uma grande defesa. Um pouco antes Ribamar quase abriu o placar, ganhou no alto e tirou tinta da trave ponte pretana.

A Ponte Preta não conseguiu jogar na primeira etapa. A Macaca ficou pouco com a posse da bola e tinha muitas dificuldades para sair jogando. Tentava as investidas por meio de contra-ataques, principalmente com Lucca, mas sem sucesso e o goleiro Weverton foi pouco acionado durante os 45 minutos iniciais.

Em duas oportunidades, Ponte marca duas vezes

Durante o intervalo, o técnico da Ponte, Gilson Kleina, tirou o atacante Claudinho e colocou o meia Renato Cajá e a substituição logo fez efeito. Ainda no começo da segunda etapa, aos 6 minutos, Cajá pegou a bola na intermediária e encontrou espaço para enfiada entre os zagueiros atleticanos. Lucca ganhou na corrida de Thiago Heleno e, de primeira, tocou na saída de Weverton, por cobertura.

Os donos da casa tentaram responder rapidamente. No minuto 10, Pablo chutou fora da área, Aranha espalmou, e no rebote Matheus dos Anjos pegou de primeira para o arqueiro fazer outra defesa importante. E doze minutos depois, Sidcley cruzou a bola, e Eduardo da Silva, sozinho na área, cabeceou em cima de Aranha que fez mais uma defesa.

Conforme o tempo ia passando, a pressão da torcida ia aumentando e a equipe atleticana ia ficando mais nervosa, aumentando a dificuldade para criar chances. As últimas foram em chutes Eduardo da Silva, aos 37, e Gedoz, com 45, mas Aranha evitou o gol de empate.

Por fim, já nos acréscimos da partida, Eduardo da Silva derrubou Jadson na área e o árbitro marcou o pênalti. Lucca cobrou e fez, sem chances para Weverton, sacramentando a vitória ponte pretana.