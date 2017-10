Visando deixar a zona de rebaixamento, Ponte Preta e Avaí se enfrentam no Moisés Lucarelli

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Moisés Lucarelli, Campinas/SP

A reta final do Campeonato Brasileiro 2017 está pegando fogo em todos as partes da tabela de classificação. Em partida decisiva na luta contra o rebaixamento, a Ponte Preta recebe o Avaí neste domingo (22), às 19h, no estádio Moisés Lucarelli.

A Ponte Preta espera contar com a força da sua torcida para se salvar da Série B. Avaí tenta repetir a sequência do fim do primeiro turno para afastar os 70% de chance de ser rebaixado.

O time da casa está na 17ª colocação com 32 pontos. Uma vitória, combinada com outros resultados, pode afastar o tima do Z4. Já Avaí acumula 31 pontos na 19ª colocação da tabela.

Jogando na Ressacada no primeiro turno do Brasileirão, as equipes não saíram do zero. Os goleiros Douglas Friedrich e Aranha evitaram os gols da partida, que teve diversas chances para os dois lados.

Eduardo Baptista conta com volta de jogadores importantes do time

Correndo contra o rebaixamento para a Série B, a Ponte Preta ganhou três reforços para a partida contra o Avaí. O zagueiro Luan Peres e o volante Fernando Bob voltam de suspensão. Já o atacante Emerson Sheik volta ao time após se recuperar de um desconforto muscular. A volta de Sheik ao time titular coloca Claudinho no banco de reservas.

O treinador da Macaca também vai contar com uma melhor condição física dos volantes Wendel e Jádson, além do meia Renato Cajá. Os desfalques confirmados são Artur (lateral-esquerdo), Luís Ali (atacante) e João Vitor (volante). Os três atletas seguem no departamento médico.

A Ponte Preta, que não vence há três rodadas deve mandar a campo o que tem de melhor. A única dúvida é no meio de campo entre Elton e Jádson. A provável escalação da Ponte Preta tem: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Fernando Bob; Emerson Sheik, Jean Patrick, Elton (Jádson) e Danilo Barcelos; Lucca.

Claudinei Oliveira conta com Marquinhos desde o início

O Avaí também está na corrida contra o rebaixamento no Brasileirão. O time de Santa Catarina está em uma situação pior do que os rivais de Campinas. Após 29 rodadas o Leão tem 70% de chances de cair. A última vitória do time foi em agosto, na 22ª rodada da competição.

Visando o duelo decisivo contra a Ponte Preta, o Avaí realizou um treino na tarde deste sábado (21). Nem mesmo o mal tempo em Florianópolis impediu a realização da atividade. Claudinei Oliveira, treinador da equipe Catarinense, realizou algumas modificações na equipe que encarou o Botafogo na última rodada. Uma das mudanças foi a presença do meia Marquinhos. O jogador de 36 anos ganha a vaga após ter entrado bem na equipe no último jogo. Com isso o atacante Joel perde a vaga e fica à disposição no banco de reservas.

A dúvida fica na lateral-direita. Leandro Silva, titular da posição, acabou sentindo dores na perna direita. Mesmo sem participar da atividade o jogador viajou com o grupo para Campinas. Caso não tenha condições de iniciar a partida, Maicon ganha oportunidade entre os titulares. Claudinei Oliveira também realizou um trabalho específico de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva.

Provável escalação do Leão da Ilha: Douglas Friedrich; Maicon (Leandro Silva), Alemão, Betão, João Paulo; Judson, Pedro Castro, Marquinhos e Luanzinho; Júnior Dutra e Romulo.