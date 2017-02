Jogo Santa Cruz x Sport ao vivo online no Campeonato Pernambucano 2017 (0-0)

Atualiza o conteúdo

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Sport ao vivo, pela rodada inaugural do Hexagonal do Título no Campeonato Pernambucano 2017, partida a ser disputada às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife

Já o zagueiro Durval, ídolo leonino, enaltece a importância da partida ante o rival: "Por si só, clássico já é um jogo diferente. No caso de Sport e Santa Cruz, é o maior clássico do estado. Tenho certeza que será um confronto difícil. Vencerá quem incorporar mais o clima da partida. Precisamos de atenção e personalidade dentro de campo, mas buscaremos só a vitória", declarou o defensor

O treinador Vinícius Eutrópio exalta a semana livre para treinos no Mais Querido, visando corrigir eventuais erros: "Aproveitamos o tempo para recuperarmos os atletas da maratona inicial, dividindo entre descanso e treino para melhorar os pontos negativos. Trabalhamos a parte defensiva, ressaltamos as movimentações ofensivas e testamos opções em caso de substituições, fortalecendo o trabalho interno", comentou o técnico coral

Com isso, o time da Praça da Bandeira foi esboçado com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Renê; Ronaldo, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; Leandro Pereira.

Jogo Santa Cruz x Sport ao vivo hoje

Na defesa, ainda contestada por falhas pontuais, o Leão manterá quem já vem jogando, com Magrão no gol, Samuel Xavier e Mansur nas laterais. Na zaga, Ronaldo Alves e Durval ficam no miolo defensivo.

O quarteto ofensivo, formado por Everton Felipe, Diego Souza, Rogério e Leandro, vem mostrando entrosamento e segue entre os 11, bem como a cabeça de área com Ronaldo e Rithely

Para o jogo de logo mais, os rubro-negros vão a campo com força máxima e esperam sair com os três pontos, uma vez que tentam seguir na topo da tabela

Provável escalação tricolor no Santa Cruz x Sport ao vivo hoje: Júlio César; Vítor, Jaime, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos, David, Thomás e Thiago Primão (William Barbio ou André Luís); Everton Santos e Halef Pitbull

Para sua vaga, concorrem os atacantes William Barbio e André Luís, já que são de velocidade e dariam novo estilo de jogo ao Mais Querido dentro de campo

Já o meia Léo Costa, por sua vez, é dúvida por lesão na coxa esquerda. As dores foram sentidas na goleada sobre o Uniclinic, que o tiraram do jogo ainda no primeiro tempo

Visando o duelo diante dos leoninos, os corais estão com uma baixa certa. É o atacante argentino Facundo Parra, recém-contratado e que está com dores na panturrilha

Motivado com a boa fase na temporada, o Leão chega pronto para jogar o primeiro clássico. Daniel Paulista deu preparação ao time titular durante a semana, também recheada de treinos, pois os reservas estiveram no meio de semana na vitória sobre o Belo Jardim

O Mais Querido teve a semana livre para se preparar para o jogo Santa Cruz x Sport, que é o terceiro clássico a ser realizado durante 2017. Ambos, no entanto, foram contra o Náutico com uma vitória e um empate