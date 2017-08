Com Cássio e Luan, Tite divulga lista de convocados da Seleção para Eliminatórias

Google Plus

Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil

Na manhã desta quinta-feira (11), na sede da CBF, o técnico Tite divulgou a lista dos 23 jogadores convocados para a Seleção Brasileira para os confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Já classificado e em primeiro lugar na chave da América do Sul, o Brasil encara Equador e Colômbia nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente.

Devido ao período de pré-temporada nos clubes europeus, esperava-se que a lista tivesse uma grande maioria de atletas atuando no Brasil, mas Cleber Xavier ​destacou a sequência de partidas dos atletas como critério favorável à suas convocações

"Não sei se seria uma surpresa. Os jogadores da Europa já tiveram uma sequência e vão ter, até a apresentação, uma média de 4 jogos cada. Continuaremos acompanhando jogos dentro e fora do Brasil até a apresentação no dia 27. A gente não perde o radar", ​disse. Vale ressaltar que uma das grandes preocupações de Tite é dar sequência ao time da Canarinho devido à proximidade da Copa do Mundo de 2018.

Tite, que enalteceu as torcidas de Sport e Fluminense por homenagens à ​Abel Braga, ​fez questão de declarar quas as vagas para a Seleção titular de 2018 ainda estão em aberto. "Tem uma garotada surgindo, e daqui a pouco vão estar na Seleção. Não posso abrir mão da chance de ter um Diego Souza, um Gil, um Diego, um Rodriguinho", ​afirmou.

Entre as novidades da lista, destaca-se o retorno de ​Cássio​, goleiro do Corinthians – o arqueiro havia sido convocado pela última vez em novembro de 2015, quando a Seleção ainda era comandada por ​Dunga​. Luan​, do Grêmio, também marcou presença entre os 23 convocados.

Confira a lista completa dos convocados para a Seleção Brasileira:

Goleiros: Alisson (Roma), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City)

Zagueiro: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Internazionale) e Rodrigo Caio (São Paulo)

Laterais: Daniel Alves (Paris Saint-Germain), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Marcelo (Real Madrid)

Meio-campista: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Luan (Grêmio), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Willian (Chelsea);

Atacantes: Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar Jr (Paris Saint-Germain) e Taison (Shaktar Donetsk)