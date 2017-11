Brasil e Chile se enfrentarão em dois amistosos visando Copa América de Futebol Feminino

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Em preparação para a disputa do Campeonato Sul Americano de Futebol Feminino de 2018, que será realizado no Chile entre os dias 4 e 22 de abril, a Seleção Brasileira Feminina enfrentará a Seleção Chilena em dois amistosos nos dias 25 e 28 do mês de novembro, nas cidades de Ovalle e La Serena, respectivamente. Por ser tempo de Data Fifa, período para a realização de jogos entre seleções, é esperado que as duas seleções coloquem força máxima em campo.

O Sul Americano Feminino dará duas vagas diretas ao mundial em 2019 e uma vaga na repescagem intercontinental diante do quarto colocado qualificação da Copa Ouro da Concacaf, lutando pela última vaga ao mundial. Além disso, o torneio no Chile concederá quatro vagas no torneio de futebol feminino do Pan de 2019, a ser realizado em Lima, Peru, bem como uma vaga direta ao torneio de futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio em 2020 e uma vaga para a repescagem intercontinental diante do representante da CAF (Confederação Africana de Futebol).

Para o Chile, será o terceiro amistoso oficial visando o torneio em 2018. Com vitórias diante da Argentina e Peru, por 5 a 0 e 12 a 0, respectivamente, além de uma derrota por 1 a 0 diante da França, em partida realizada na cidade francesa de Caen. O treinador do Chile, desde o ano de 2016 é José Letelier, ex-goleiro com passagem pelo Alianza Lima e Colo COLO, que foi campeão da Libertadores Feminina com o Colo Colo em 2012, além de ter conquistado diversos títulos nacionais com o clube Albo.

Pelo lado do Brasil, Vadão retornou ao comando da seleção brasileira, após a conturbada saída de Emily Lima. Após o seu retorno, o Brasil venceu a Copa CFA, disputada na China no mês de outubro. Em 12 partidas no ano de 2017, a equipe brasileira tem cinco vitórias, um empate e seis derrotas. Em dez partidas diante do Chile em toda a história, o Brasil nunca saiu derrotado, vencendo todos os confrontos. O último ocorreu na Copa América em 2014, com vitória verde amarela pelo placar de 2 a 0, gols de Maurine e Cristiane.

A seleção brasileira divulgou uma lista com jogadoras para o período de treinamentos na Granja Comary e que não deve ser a oficial para os amistosos com o Chile, visto que as jogadoras que estão na Europa não foram chamadas em sua grande maioria. Já o Chile, deverá divulgar sua lista de convocadas nos próximos dias, visto que grande maioria das atletas atua no futebol local.