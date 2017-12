Com clássico ibérico e Brasil em chave razoável, grupos na Copa do Mundo são definidos

Foto: Valery Sharifulin/TASS/Getty Images

O complexo fortificado do Kremlin, em Moscou, já protagonizou diversos acontecimentos históricos, principalmente no século XX. Sede de inúmeros governos, o local onde o governo russo impõe seu poderio e autoridade já foi palco de vários registros que estão na linha do tempo. Nesta sexta-feira (1º), foi a vez de sediar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018. O Mundial está cada vez mais perto. Com os grupos definidos e todos os primeiros confrontos programados, é só esperar 14 de junho chegar para o principal evento esportivo do planeta finalmente começar. O evento contou com principais autoridades da Fifa, integrantes das comissões técnicas e confederações dos países participantes, além de jogadores lendários que participaram de outros mundiais e colocaram seus nomes na história do futebol.

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

A abertura do Mundial vai ser disputada no dia 14 de junho, com o duelo entre Rússia x Arábia Saudita, que estão no Grupo A. Egito e Uruguai complementam a chave. De uma forma geral, a primeira fase da Copa do Mundo será marcada pelo equilíbrio, com chaves que prometem jogos bastante disputados. Embora não haja uma chave considerada como “grupo da morte”, foram definidas em sorteio chaves acirradas. Portugal e Espanha abrem o Grupo B, França e Dinamarca disputam confronto europeu no Grupo C.

No Grupo D, a Argentina vai enfrentar Islândia, Croácia e Nigéria. Atuais tetracampeões, a Alemanha irão estrear na Copa do Mundo diante do México. Nos Grupos G e H, equilíbrio. Destaques para os jogos entre Bélgica x Inglaterra e Polônia x Colômbia.

O Brasil foi sorteado no Grupo E, ao lado de Suíça, Costa Rica e Sérvia. A estreia da Amarelinha em busca do hexacampeonato está programada para o dia 17 de junho, às 15 horas (horário de Brasília), diante dos suíços, em Rostov. Cinco dias depois, os comandados de Tite enfrentam a Costa Rica às 9 da manhã em São Petersburgo. O Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia às 15 horas do dia 27, em Moscou, como encerramento da fase de grupos.

Foto: Divulgação/Fifa

Abaixo, confira como ficaram as chaves na primeira fase da Copa do Mundo Fifa 2018

Grupo A – Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai;

Grupo B – Portugal, Espanha, Marrocos e Irã;

Grupo C – França, Austrália, Peru e Dinamarca;

Grupo D – Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria;

Grupo E – Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia;

Grupo F – Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul;

Grupo G – Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra;

Grupo H – Polônia, Senegal, Colômbia e Japão.