Sport contrata volante Rodrigo por empréstimo junto ao Palmeiras

Rodrigo foi revelado pelo Goiás, e o Sport será seu terceiro time na carreira (Foto:Cesar Greco/Agência Palmeiras)

Na tarde desta quinta-feira(9) o Sport anunciou o sexto reforço para temporada 2017. Trata-se do volante Rodrigo de 22 anos que pertence a Tombense de Minas Gerais, porém estava jogando no Palmeiras. Ele chega por empréstimo até dezembro deste ano. Há algumas semanas que vinha se falando sobre o interesse leonino no atleta, e depois de muita negociação e especulação, o time rubro-negro conseguiu confirmar a vinda do jovem jogador.

Com apenas 22 anos, Rodrigo apareceu na Copa-SP de Futebol Júnior, onde foi vice-campeão com a equipe do Goiás em 2013. Então, logo no ano seguinte foi para o time profissional, onde em 2014 jogou 10 partidas, mas, já em 2015 foi titular durante o ano inteiro, jogando 37 jogos, sendo 30 deles pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e mesmo com o rebaixamento da sua equipe, Rodrigo acabou tendo uma boa temporada individualmente e por isso acabou indo para o Palmeiras, onde se sagrou campeão brasileiro em 2016, mesmo só entrando uma vez para jogar.

Mesmo tendo sido anunciado há pouco tempo, Rodrigo já falou que está feliz em jogar pelo Leão: "Estou muito feliz com a oportunidade de defender o Sport. É mais um clube grande que aposta no meu futebol. A torcida é muito presente e empurra demais a equipe. Sei da responsabilidade de vestir essa camisa e farei isso com muita dedicação, vontade e profissionalismo", afirmou o volante.

O vice-presidente de futebol do Sport, Gustavo Dubeux tinha comentando esses dias que o time ainda precisava de um volante e estava vendo a melhor opção no mercador. Vale lembrar que na posição o time rubro-negro vem apostando em muitos jogadores na base, como Ronaldo, Neto Moura e o próprio Thallyson, no qual marcou gol na vitória da equipe sobre o CSA pela Copa do Brasil nesta quarta-feira.