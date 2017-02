Daniel reconhece erros no empate contra Ríver: "Pecamos nas finalizações e na defesa"

Treinador rubro-negro promete time alternativo em jogo do Pernambucano (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A partida marcava a reestreia de André, mas nem assim o Sport teve a festa da torcida. Ante pouco mais de 8000 torcedores, o Leão ficou no empate diante do Ríver-PI na Ilha do Retiro em 2 a 2 e continuou na 2ª posição, com sete pontos, atrás somente por conta do saldo de gols. O rubro-negro reencontra o Galo daqui a duas semanas, pela 4ª rodada, em novo duelo direto pela liderança.

Mesmo com a igualdade, o time conseguiu ter uma boa apresentação. Ruim, porém, foi o resultado, ocasionado por erros no setor ofensivo e defensivo, bastante lamentados pelo treinador Daniel Paulista. Para o comandante rubro-negro, a retranca imposta pelo adversário deixou a equipe sem liberdade, apesar da criatividade.

"Fizemos uma boa partida, pressionamos o adversário e buscamos o gol a todo tempo. A postura defensiva deles nos deixou sem conseguir criar, mas a equipe criou várias situações e poderia sair com a vitória, porém pecamos nas finalizações e na defesa, ficando com o empate. Eles foram efetivos e vamos evitar repetir, pois custa caro isso", disse Daniel, que apontou as substituições como alternativas para tentar dar novo panorama ao confronto.

"Tentei colocar Marquinhos e André para dar nova perspectiva, já que eles estavam seguros na defesa. Leandro e Everton estavam bem em campo, mas buscamos dar um panorama diferente. Fábio entrou e foi até bem, mesmo precisando nos expor mais. Vamos procurar analisar as mudanças para a próxima partida", declarou o ex-volante, que viu o plantel ter consistência.

Daniel destaca vontade da equipe em buscar a vitória dentro de casa (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Essa troca de pontas funcionou no primeiro tempo, já que tivemos as dificuldades. Everton e Rogério criaram boas oportunidades, mesmo a posição sendo invertida. O desempenho do elenco é satisfatório neste começo de ano, mesmo com muitos formados na base e outros com experiência em outros lugares", assegurou.

Pedindo mais capricho ao elenco, Daniel reconhece as falhas expostas no embate: "Nos momentos decisivos, precisaremos ser mais efetivos. Precisamos também ter mais atenção, pois hoje falhamos na defesa e isso nos atrapalhou bastante. A disputa (pela liderança) vai ficar entre nós e eles e, por isso, vamos ter que aproveitar os espaços dados por eles no jogo lá, já que terão de se expor mais", afirmou, confirmando o grupo misto contra o Belo Jardim, na próxima quarta-feira (15), pela 3ª rodada do Pernambucano.

"Todos os jogadores que iniciaram hoje não jogam na quarta-feira (15) contra o Belo Jardim, mas André ainda não está com situação definida. Teremos os dois treinos durante a semana para dar a sequência. Ele precisará se adaptar ao nosso time e ao estilo de jogo, já que estava na Europa e vai precisar ter essa mudança na postura", encerrou.