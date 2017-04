Ney Franco elogia resultado positivo contra Joinville e mostra confiança na classificação

(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

A vitória do Sport contra o Joinville, por 2 a 1, com certeza não deu a vantagem que o Leão da Ilha do Retiro queria, mas deixou a equipe com a oportunidade de até empatar no jogo de volta. Os gols da partida foram marcados por Rithely e Juninho, para o clube pernambucano, e Bruno Batata fez para os catarinenses. O difícil confronto de volta acontece na próxima quarta-feira (19), na Arena Joinville, às 21h45.

"O gol tomado é perigoso nessa competição. Mas ganhamos nosso jogo. Temos todas as condições de ir bem lá. Vai ser um jogo difícil e teremos que jogar mais do que jogamos hoje. ", observou o técnico Ney Franco após a partida, falando também da dificuldade da Copa do Brasil.

"Na realidade, foi um jogo difícil como é a Copa do Brasil. Estamos cansados de ver clubes de porte médio eliminando equipes. O Joinville veio com um setor de meio campo para cadenciar. No primeiro tempo,foi um jogo muito igual e, em alguns momentos, o adversário conseguiu dominar o setor", completou o comandante.

Mas além da decisão na Copa do Brasil, o time rubronegro tem a semifinal da Copa do Nordeste, contra o Santa Cruz, e a semifinal do Campeonato Pernambucano, contra o Náutico. O primeiro jogo da decisão será neste domingo (16), às 16h, na Ilha do Retiro, e o Sport conta com a ajuda do torcedor para poder conseguir a classificação nas três competições que disputa no momento.

Como o rival alvirrubro se classificou em uma posição melhor, os comandados de Ney Franco precisam de um bom resultado já no primeiro confronto para poder levar uma vantagem para a volta.

"A fala, agora, já é para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. É clássico e, por isso, sempre um jogo muito complicado", disse Ney.