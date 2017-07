Sport realiza último treino e promete atenção redobrada contra Atlético-GO

Google Plus

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

O Sport realizou o único treino antes da partida contra o Atlético-GO, na tarde desta quarta-feira (19), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Os jogadores que atuaram durante os 90 minutos da partida contra o Botafogo, na última segunda-feira (17), trabalharam na academia e os demais treinaram com bola.

Os adversários desta quinta-feira (20), vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro 2017. O Leão briga pelo grupo classificatório à Libertadores, o desejando o G6, o adversário luta para deixar a zona de rebaixamento, na lanterna da competição.

Para o confronto, o goleiro Magrão e o atacante Osvaldo estão vetados. Foram reavaliados, nesta quarta, mas não se recuperaram a tempo de lesões musculares e seguem fora. Já Ronaldo Alves voltou a ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. O zagueiro cumpriu suspensão automática contra o Botafogo.

"A melhora dos dois foi significativa, mas não conseguimos cumprir com êxito a recuperação para que eles pudessem voltar a jogar nesta quinta-feira, contra o Atlético-GO. Vamos trabalhar dia a dia para deixá-los em condições de enfrentar o Palmeiras, no domingo." , disse o médico do Sport, Cléber Maciel.

O Sport tem o seguinte time base para enfrentar o Atlético-GO: Agenor; Samuel Xavier; Henríquez, Durval (Ronaldo Alves) e Sander; Patrick, Rithely, Diego Souza, Everton Felipe e Mena; André.

Sobre a importância da partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo conversou com os atletas antes do treino e cobrou muita atenção durante os noventa minutos. "O Luxa é um cara muito experiente, já passou por diversas situações e sabe o que se passa na nossa cabeça, pois já foi atleta. A gente não pode cometer erros. Contra o Botafogo a gente estava bem no jogo e tomamos os gols por erros nossos", comentou Everton Felipe.