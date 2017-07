Jogo Arsenal x Sport AO VIVO hoje na Copa Sul-Americana 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Arsenal x Sport ao vivo. A transmissão começará na hora da partida, às 19h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A Provável escalação do Arsenal: Santillo; Velazquez, Montesierin, Curado e Corvalan; Ferreyra, Papa, Rolon e Milo; Wilchez e Brunetta.

A provável escalação do Leão para o jogo é: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Mena, Rithely, Patrick e Diegou Souza; Everton Felipe e André.

Sobre o jogo de volta na Argentina, o experiente técnico valorizou a vantagem do time pernambucano, que venceu na ida por 2 a 0. “A competição tem grandes adversários. Algumas equipe saíram da Libertadores e estão na ‘Sula’ e isso torna a competição um pouco mais diferente, mas é mata-mata. Em mata-mata tudo pode acontecer”, comentou Luxa

O treinamento feito pela manhã foi fechado à imprensa. o treinador parou várias vezes a movimentação para corrigir o posicionamento do time. Vanderlei Luxemburgo poderá ficar comandando o Sport no banco pela primeira vez na Copa Sul-Americana. O treinador ficou de fora do primeiro duelo da segunda fase do torneio, contra o Arsenal de Sarandí, no Recife. Naquele jogo, ele não pôde estar à frente por conta de uma suspensão de quando ainda defendia o Grêmio, em 2013.

Já o Sport, treinou nesta quarta- feira (26), os últimos preparativos para partida. O treinamento foi realizado no CT do Corinthians, em São Paulo.

O Arsenal ainda tem a chance de contar com os novos reforços que chegaram neste mercado de transferências. O zagueiro Facundo Cardozo e o meia Iván Bella ainda dependem de inscrições.

Para o jogo, o time argentino que é comandado por Humberto Grondona precisará vencer por três gols de diferença. A vitória por 2 a 0 leva a partida para os pênaltis. "Estamos bem. Tenho muita esperança de que vamos ganhar nesta quinta-feira. Vamos criar muitas dificuldades para os rivais e o elenco está bem", comentou o treinador.

Arsenal de Sarandí estava em uma situação complicada no campeonato Argentino. O clube lutava contra o rebaixamente e garantiu a permanência na elite no último final de semana. Após de toda situação delicada, a diretoria renovou com o elenco para o jogo de volta pela Sul-Americana

A partida pela Sul-Americana entre Arsenal de Sarandí x Sport será disputada às 19:15h, pelo horário de Brasília. O trio de arbitragem é venezuelano, comandado por Jesús Valenzuela e com Carlos López e Franchescoly Chacon como bandeirinhas.