Ronaldo Alves analisa boa fase no Sport e celebra retorno à Ilha do Retiro

Em bom momento, Ronaldo Alves vê com bons olhos a volta para a Ilha do Retiro(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Se preparando para enfrentar o Fluminense nesta quarta (02), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Ronaldo Alves concedeu entrevista coletiva após o treinamento da tarde desta terça-feira (01). O defensor, que balançou as redes pela quarta vez no ano na vitória por 3x1 sobre o Bahia na última rodada, comentou o bom momento que vive e fez questão de dividir os méritos com os companheiros.

‘’O bom momento se deve à confiança, aos companheiros, que me deixam à vontade no clube, que me acolheram e me receberam bem, a cidade que me faz bem também. Desde o ano passado quando cheguei aqui, esperei meu momento e quando tive a oportunidade, consegui uma sequência boa. Esse ano também tive um momento especial na minha carreira. Espero dar sequência, continuar, crescendo aqui dentro do clube.’’ , explicou o jogador.

O atleta também falou também sobre o fato do Sport estar voltando a jogar em seu estádio. O Leão disputou sua última partida como mandante pelo Brasileirão na Arena de Pernambuco, onde sofreu o revés para o Palmeiras por 2x0. Para Ronaldo, é importante que o Sport retorne à Ilha do Retiro, onde o zagueiro diz se sentir mais à vontade, aproveitando inclusive para convocar a torcida.

‘’Importante o retorno à Ilha do Retiro, já que nosso último jogo foi na Arena. É até estranho jogar na Arena, na Ilha parece que você já sabe mais ou menos onde mandar a bola, sabe onde ficam as placas, o gol. Então a gente fica feliz e esperamos que o torcedor compareça e nos incentive. É um jogo importante, num horário legal também para que eles possam comparecer, encher a Ilha para que a gente consiga conquistar os três pontos.‘’, comentou.

O confronto diante do Tricolor Carioca acontece na próxima quarta-feira às 19:30. Em caso de vitória, os Rubro-negros se consolidam no G6 até o fim do primeiro turno, e dependendo dos resultados de Palmeiras e Flamengo, que jogam fora de casa, os leoninos podem encerrar a rodada ocupando o quarto lugar.