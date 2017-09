Everton Felipe tem lesão no joelho confirmada e desfalca Sport por até oito meses

Williams Aguiar/Sport Club do Recife

O meio campista Everton Felipe rompeu o ligamento cruzado anterior no fim do primeiro tempo da partida contra o Avaí, neste domingo (10), na Ilha do Retiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. O lance ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo. Em uma disputa com o lateral Capa, o jogador prendeu a perna esquerda no gramado e saiu do jogo chorando. O atleta agora vai precisar ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo. O tempo estimado de recuperação é de 6 a 8 meses.

De acordo com o departamento médico do Leão, A lesão foi constatada na manhã desta segunda-feira, após um exame de imagem. A operação vai acontecer no fim da semana e e será feita pelo Vice-Presidente Médico do Leão, Marcelo Capela. Até lá, Everton Felipe passará por fisioterapia no CT para diminuir o inchaço na região.

A jovem promessa do Sport estava vivendo uma excelente fase na era Vanderlei Luxembro no clube leonino, Com a chegada do técnico, o meio-campista de 20 anos assumiu a titularidade no time e vinha se destacando como uma das peças na campanha que o Sport faz na Série A. No geral, Everton Felipe, que tem contrato com o Sport até 2022, disputou 121 jogos pelo Leão e marcou sete gols. Só neste ano participou de 48 partidas. Foi, disparado, o atleta da base que mais esteve em campo. Com 20 anos, estreou no profissional, em 2014. O jogador esteve muito perto de ser negociado com o Spartak Moscou. Mas, de última hora, o clube russo não efetuou a oferta.

O treinador Luxa agora terá a dor de cabeça de achar um substituito para Everton e mudar o esquema tático do Sport. Já que no plantel rubro-negro, apenas não tem nenhum jogador com as características do meia. As opções do Sport são o meia Lenis, Thómas e os atacantes Osvaldo e Rogério.