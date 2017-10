Jogadores do Sport valorizam ponto conquistado diante do Atlético-MG

(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu o Atlético MG e não saiu do empate. Com o resultado de 1x1, o Leão agora soma 34 pontos, estando a apenas dois da zona de rebaixamento e ainda pode perder posição caso o Vitória vença o Santos, na Vila Belmiro.

Após o confronto diante dos mineiros, o zagueiro Ronaldo Alves concedeu entrevista na saído do gramado. De acordo com o defensor rubro-negro, o Leão deveria ter feito algo a mais para sair da Ilha do Retiro com a vitória, mas ele não deixou de valorizar o ponto conquistado na briga contra o rebaixamento.

''Foi um jogo equilibrado e bastante disputado. A equipe do Atlético MG tem muita qualidade, é um time rápido. A gente deveria ter feito um pouco mais para ter conquistado esses três pontos, mas o importante é que a gente pontuou'', declarou.

O goleiro Magrão teve um posicionamento parecido com o de seu companheiro de equipe. O arqueiro exaltou o empenho do time pernambucano e também demonstrou foco na próxima rodada, onde a vitória é imprescindível para as pretensões leoninas dentro da competição.

''Foi um jogo muito equilibrado, com as duas equipes tentando o gol. Temos que valorizar o ponto conquistado pelo empenho de todos os jogadores e pensar no próximo jogo, que é em casa, e sair na frente para conquistar a vitória'', disse.

O próximo desafio do Leão será na quinta-feira, às 21:00 diante do Santos. Os alvinegros ocupam a vice-liderança e estão a dez pontos do líder Corinthians, precisando de uma vitória para seguir sonhando com o título. Para o Sport, que agora ocupa a 14ª posição, a vitória é fundamental na luta pela permanência.