Vanderlei Luxemburgo não resiste à derrota para Junior Barranquilla e é demitido do Sport

Leão teve atuação apática durante toda a partida e sai em desvantagem para jogo de volta (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Apresentando - mais uma vez - um futebol pouco empolgante, o Sport viu a vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana 2017 ficar longe. Na noite desta quinta-feira (26), o Leão não apenas perdeu a partida por 2 a 0, como está sem técnico. Vanderlei Luxemburgo não resistiu aos resultados ruins e foi demitido, confirmando oficialmente em coletiva.

"Gustavo Dubeux sabe que eu sabia que ele ia me demitir. Eu falei isso três meses atrás e ele sabe o motivo. Queria agradecer a convivência que tive aqui, todos puderam me conhecer melhor. No futebol, culpa é sempre do técnico e, nesse momento, minha saída era o melhor para o Sport", declarou o - agora - ex-comandante.

Em cinco meses no cargo, foram 34 jogos, totalizando 11 vitórias, oito empates e 15 derrotas, acumulando um aproveitamento de 40%. Para a volta contra o Junior, o Leão agora vai ter de reverter a desvantagem de dois gols de diferença em Barranquilla ao marcar três vezes, tendo uma grande adversidade, pois nunca venceu como visitante em toda a história da competição continental.

Leoninos esquecem revés e viram a chave para evitar o rebaixamento à Série B (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O vice-presidente de futebol leonino, inclusive, justifica o motivo para a saída de Luxemburgo. Gustavo Dubeux enaltece, ainda, a postura dos colombianos no confronto e reconhece que o momento incômodo dos pernambucanos foi o ponto-chave para a demissão ocorrer, mesmo na reta final do Brasileirão e que houvesse um acerto verbal até o final de 2018.

"O Junior é o melhor time que enfrentamos. Deverá ser o campeão da Sul-Americana. Mesmo nesses momentos difíceis, teremos que tomar as atitudes. Infelizmente tivemos um péssimo 2º turno no Brasileiro e a atitude da demissão não foi tomada unicamente por este jogo de hoje, sim pelo conjunto de fatores. A partir de agora, nós vamos trabalhar e, com isso, ver o que conseguimos de melhor para a comissão técnica", disse o dirigente.

A equipe rubro-negra volta a campo, na 31ª rodada da Série A, já nesse domingo (29). Os leoninos vão receber o Coritiba em confronto direto para tentar evitar o rebaixamento na Ilha do Retiro às 18h (de Brasília), tentando esquecer a sequência negativa, sendo comandado por Daniel Paulista interinamente até o fim da temporada.