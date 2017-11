Daniel aposta em manutenção de time titular do Sport mesmo após goleada sofrida

Treinador rubro-negro deixa duas dúvidas entre os 11 para momentos antes da bola rolar (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A goleada sofrida para o Palmeiras já é página virada no Sport. Com força máxima, encerrou preparação para a "decisão" contra o Bahia na manha deste sábado (18). Apesar de ter o elenco apto, Daniel Paulista não confirma quem vai a campo diante do Esquadrão, já que a partida é de suma importância na luta para evitar o descenso no Campeonato Brasileiro 2017.

Voltando de suspensão, o zagueiro Ronaldo Alves e o atacante Osvaldo ficam à disposição, podendo recuperar vagas ocupadas por Henríquez e Marquinhos, respectivamente. Diferente de boa parte do certame, os rubro-negros estão com o departamento médico vazio, deixando ainda mais em aberto o time titular.

Mesmo assim, a tendência é de que a base seja mantida, pois o técnico se mostrou satisfeito com a intensidade apresentada na etapa inicial e nenhum atleta apresentou desgaste físico. Durante a última atividade, Daniel conversou muito com o grupo que deve atuar, reforçando mais o setor defensivo.

Osvaldo retorna de suspensão automática e fica à disposição diante do Bahia (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Com curto tempo de recuperação, o comandante demonstra atenção à situação conturbada na competição nacional e decidiu por fazer testes dos momentos de jogos. Para buscar evitar uma eventual contusão, os leoninos fizeram uma movimentação mais leve, visando apenas tentar corrigir os erros.

"Nós não pudemos trabalhar muito - com bola - devido a recuperação dos atletas com desgaste desses últimos jogos. Ainda assim, viemos ao campo para podermos visualizar situações de jogo, que poderão vir a acontecer amanhã. Conversamos bastante e muito baseados apenas nas imagens dos jogos que temos do adversário", declarou.

Caso não haja baixas de última hora, a provável equipe que vai duelar diante dos baianos é: Magrão; Raul Prata, Henriquez (Ronaldo Alves), Durval e Sander; Anselmo, Patrick, Marquinhos (Osvaldo) e Mena; Diego Souza e André.