Raul Prata espera dificuldades em jogo contra Fluminense: “Eles são profissionais”

Jogador rubro-negro tem seu discurso reforçado por Diego Souza e treinador Daniel Paulista (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O Sport vai com o mesmo time pela terceira rodada seguida. As únicas ausências serão o zagueiro Ronaldo Alves, com dores no pé direito, e o volante Wesley com incômodo no adutor da coxa esquerda, para duelo contra o Fluminense pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser realizado às 17h (de Brasília) desse sábado (25).

Precisando a todo custo da vitória para seguir vivo e evitar a degola, os rubro-negros sabem que não terão vida fácil, mesmo com o Tricolor já estando sem pretensão na competição nacional. Apesar disso, o lateral Raul Prata garante que os cariocas vão a campo visando ter também o resultado positivo.

"Eles vão jogar para vencer e Daniel já falou sobre isso, conosco, várias vezes. Não é porque eles (Fluminense) garantiram a permanência que vão jogar de qualquer jeito, pois os caras são profissionais e têm muita qualidade quando entram em campo, apesar de não terem objetivos a cumprir", afirmou Raul, que foi complementado pelo treinador Daniel Paulista.

Leoninos encerraram preparação para encarar o Fluminense no CT do Flamengo (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Tanto Fluminense como Corinthians estão motivados. Tenho ouvido que não eles têm aspiração mais no campeonato, mas não vejo dessa forma. Eles têm objetivos profissionais, pois são atletas profissionais e de qualidade, que sempre vão dar o melhor de si. E é por isso que me preocupo muito com o que a gente vai apresentar, não somente com o adversário. Sei que, do lado de lá, eles vão para ganhar”, disse Daniel.

Artilheiro do Leão na temporada com 21 gols e principal peça no setor ofensivo, Diego Souza prevê o máximo de foco possível: "Nós estamos encarando a partida como uma verdadeira decisão, já que o resultado contra o Fluminense pode selar nosso destino no campeonato. Todos aqui estão focados e se entregarão ao máximo em campo para poder conquistar a vitória. Não faltará empenho", declarou Diego.

Em movimentação realizada na manhã desta sexta-feira (24), no Ninho do Urubu, o comandante leonino definiu quem vai atuar. Se não tiver o desfalque de novas peças, os pernambucanos irão com: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo e Patrick; Marquinhos e Mena; Diego Souza e André.