Maior artilheiro da Arena, Ronaldo Alves espera dar continuidade à boa fase defensiva do Sport

Defesa do Leão ainda não foi vazada nesta temporada, contando com presença do jogador (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Artilheiro, costumeiramente, é um jogador que se faz mais presente na área do adversário. A priori, um atacante. Na Arena de Pernambuco, a marca de goleador máximo é dividida entre o zagueiro Ronaldo Alves, do Sport, e o centroavante Sassá, que atualmente está defendendo as cores do Cruzeiro, ambos com dez gols marcados.

Mesmo com a artilharia no palco do confronto contra o Náutico, nessa quarta-feira (24), na 3ª rodada do Campeonato Pernambucano 2018, o defensor rubro-negro justifica que as jogadas só ocorrem devido aos treinamentos. Forte na bola aérea, o atleta fala ainda que a bola 'gosta' dele, possuindo assim bom aproveitamento na conclusão dos lances.

"Geralmente são jogadas de bola parada, porém tento me posicionar bem e eu tenho conseguido em alguns jogos, tanto dentro da Arena de Pernambuco como em outros estádios. Acho que a bola gosta de mim, contudo treinamos muito, sejam bolas de escanteio ou faltas laterais e, como sou um dos mais altos, vou tentar a sorte na área", assegurou o camisa 3, que destacou também o bom momento do setor defensivo.

Parceiro de Ronaldo na zaga rubro-negra, ídolo Durval vem tendo boas atuações (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"É um começo bom e temos que parabenizar a equipe toda, pois vem se esforçando ao máximo para isso não acontecer e também o técnico Nelsinho, que vem aplicando ótimo trabalho nos treinos para que nós poder estar sempre em evolução. Gol é natural no futebol, mas temos que evitar o máximo possível. Não sofrer gols vai nos dar mais chances de vencer e sabemos da qualidade que temos no ataque. Segurando lá atrás, a gente vai ter uma probabilidade maior", completou.

Com passagem pelo Timbu em outras oportunidades, Ronaldo ressalta a importância de ter uma preparação intensa para o primeiro clássico, já que nova vitória pode fazer os rubro-negros seguirem na liderança e invictos no Estadual. De acordo com Alves, as dicas a serem passadas pelo treinador vão fazer a diferença.

"Estamos em uma preparação boa, já que logo depois do jogo contra o Afogados da Ingazeira começamos a focar no Náutico. Estamos cientes do que a gente vai enfrentar, mas vamos preparados para uma grande decisão. Iremos respeitar como todos os outros adversários, porém já vamos estudar e ver o que Nelsinho vai nos passar, para que amanhã a gente possa fazer uma grande partida", encerrou.