Jogo Vasco x Resende ao vivo hoje no Campeonato Carioca (0-0)

Depois de uma bela vitória contra o Bangu, o Vasco parece ter acordado para o Campeonato Carioca. Nesta semana, apresentou mais três reforços que chegam por empréstimo ao clube de São Januário.

O primeiro a ser confirmado foi o lateral direito Gilberto, que teve boa passagem por Botafogo e Internacional. O jogador pertence a Fiorentina. No mesmo dia, teve a chegada do volante Jean, de 22 anos, que pertence ao Corinthians. Ambos já estão regularizados para atuar em Jogo Vasco x Resende ao vivo hoje.

O último, e que fez a torcida vibrar, foi a chegada de Kelvin. O atacante de 23 anos teve passagens por Paraná Clube, Palmeiras e São Paulo aqui no Brasil. Seus direitos pertencem ao Porto, de Portugal, e fica na Colina Histórica até dezembro.

Sem atuar em São Januário desde o dia 8 de novembro de 2016, quando enfrentou o Luverdense, ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco retorna ao Caldeirão e é festejado por Thalles, que considera fundamental atuar dentro da Colina Histórica.

"Não tivemos muitos dias para trabalhar depois do jogo contra o Bangu, usamos o tempo mais para a recuperação, mas o professor Cristóvão fez um trabalho de bola parada hoje conosco. O grupo irá chegar muito confiante para essa partida. Será o primeiro jogo dentro da nossa casa e iremos em busca da vitória. Jogar em São Januário é sempre bom. Contamos com o apoio da torcida para conquistarmos mais uma vitória no Carioca", comentou Thalles.

O Vasco está em segundo colocado no Grupo C. Resende fica em quinto.

Grupo C do Campeonato Carioca P J V E D GP GC SG % 1° - Fluminense 6 2 2 0 0 4 0 4 100 2° - Vasco da Gama 3 2 1 0 1 3 4 -1 50 3° - Portuguesa-RJ 2 2 0 2 0 5 5 0 33.3 3° - Volta Redonda 2 2 0 2 0 5 5 0 33.3 5° - Resende 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7 6° - Bangu 1 2 0 1 1 3 5 -2 16.7

Na primeira partida, o Resende empatou em 2 a 2 contra o Volta Redonda, no Estádio do Trabalhador. Na segunda rodada perderam para o Fluminense, em Moça Bonita, por 1 a 0.

O técnico Ademir Fonseca prega respeito ao Vasco, mas acredita na vitória da equipe. Segundo ele, será uma vitória que dará moral para o restante do campeonato.

"Infelizmente, não tivemos o início de campeonato que planejamos. Porém, a tabela nos proporcionou duelos muito complicados nesse começo, quando enfrentamos o Volta Redonda, que é um clássico regional, o Fluminense e agora o Vasco. Nos dois primeiros jogos, tivemos um ótimo desempenho, mas não conseguimos sair com a vitória. Mas estamos focados e nos dedicando ao máximo para o próximo jogo. Respeitamos o Vasco, sabemos das dificuldades que teremos, mas vamos entrar em campo para buscar a vitória, que, caso venha, nos dará muito moral e confiança para o restante da competição", disse Ademir.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Vasco x Resende ao vivo hoje pela terceira rodada do Campeonato Carioca.