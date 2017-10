Vasco x Botafogo AO VIVO no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! O clássico entre Vasco x Botafogo ao vivo é neste sábado (14), às 19h. A VAVEL Brasil vai transmitir o tempo real online! Até logo mais!

No duelo do primeiro turno, o Botafogo levou a melhor. Com dois gols do atacante Roger e um do lateral Victor Luís, o alvinegro venceu o cruzmaltino pelo placar de 3 a 1. O atacante e promessa vascaína Caio Monteiro, marcou o gol de honra.

O histórico dos confrontos entre as equipes dá a vantagem ao Vasco da Gama. Pelo Campeonato Brasileiro, foram 19 vitórias do time cruzmaltino contra 11 triunfos alvinegros e 16 empates.

Com o objetivo de levar o Botafogo novamente à Libertadores, Jair Ventura comentou sobre o que espera do clássico. "É um jogo estrategicamente muito importante, pois estamos entrando em um momento de definições no Campeonato Brasileiro. Agora é aquela hora de consolidarmos uma pontuação que nos deixe de vez brigando pelos melhores objetivos."

Sem poder contar com o atacante Roger, recuperado de um tumor no rim, o técnico Jair Ventura ganhou a volta de Rodrigo Pimpão ao ataque. Preservado na partida de meio de semana, o atacante deve ser titular no clássico. Outra baixa na equipe será do volante Matheus Fernandes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a vaga de Matheus, Jair tem duas dúvidas que podem mudar o esquema do time. Caso os três volantes sejam mantidos, Dudu Cearense deverá começar atuando. Se optar por uma escalação mais ofensiva, o meia Marcos Vinícius ganha a vaga no glorioso.

Pelo lado do Botafogo, o pensamento também é embalar na competição. Depois da suada vitória contra a Chapecoense dentro de casa, o alvinegro chegou aos 43 pontos, se manteve na sexta colocação e ainda viu a diferença para o vice-líder diminuir. O objetivo de chegar no G-4, para conquistar a vaga direta na Libertadores, passa por uma vitória no clássico desta noite.

Boa notícia para os Vascaínos: após seis partidas sem poder receber público como mandante, devido a confusão que membros de uma torcida organizada do Vasco promoveram em São Januário no clássico contra o Flamengo ainda pelo primeiro turno, o time da colina volta a receber seus torcedores na partida de hoje. Por isso, a promessa é de casa cheia no Maracanã logo mais.

"Estamos mais fortes no aspecto emocional, pois a gente conseguiu uma grande vitória no meio de semana, que nos enche de confiança. Para um clássico isso pode ter um peso muito importante," comentou o treinador.

Nem só de ausências vive o time da colina, após cumprir suspensão na partida contra o Avaí, o zagueiro Breno retorna ao time titular na vaga de Paulão. Zé Ricardo deve manter o esquema 4-2-3-1 com Wagner e Nenê no meio. Confiante na vitória, o comandante falou sobre o que espera do jogo de logo mais.

O técnico Zé Ricardo não poderá contar com dois homens de frente no confronto. Expulso contra o Avaí, o atacante argetino Andrés Rios cumpre suspensão neste jogo. Apesar de já estar recuperado de uma arstrocopia no joelho, Luis Fabiano ainda não poderá retornar aos gramados. O jovem Thalles pode ganhar a vaga no comando de ataque.

Mandante na partida, o Vasco tenta embalar na competição após importante vitória contra o Avaí, fora de casa, na rodada anterior. O time cruzmaltino não perde há quatro jogos e atualmente ocupa a nona colocação com 36 pontos ganhos. Além da confiança que o triunfo em um clássico dá, para o time da colina, os três pontos significam se afastar do perigo do rebaixamento e entrar de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão do clássico entre Vasco x Botafogo, válido pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo será disputado neste sábado (14), às 19h, no estádio do Maracanã.