Crise dentro e fora de quadra: Vasco deve três meses de salário ao time de basquete

(Foto: Thiago Moreira/Vasco)

O ano mal começou e o Vasco vive mais uma situação delicada. A exemplo do momento político de indefinição que vive o clube. Segundo o jornal O Globo, o time de basquete do Cruzmaltino está sem receber há três meses. Dentro de quadra o rendimento também é abaixo do esperado, tendo sete derrotas em dez jogos.

Um dos grandes favoritos antes do início da competição, o Vasco colecionou resultados ruins nesta edição do NBB. Recentemente o time perdeu para o rival Flamengo por 89 a 81, na Arena Carioca 1 e está na 11ª colocação, na frente apenas de Botafogo, Joinville, Liga Sorocabana e Campo Mourão.

O próximo compromisso da equipe é contra o Joinville, 13º colocado - ambas as equipes buscam se recuperar na competição. O jogo ocorrerá na próxima segunda-feira (8), na Arena Centreventos Cau Hansen, casa do Joinville, às 20h.