Vasco acerta com meia Thiago Galhardo para disputa da Libertadores

Foto: Divulgação/Best Comunicação

Após rescindir com o Coritiba o meia Thiago Galhardo foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco para 2018. O meia chega sem custos para os cofres do cruzmaltino e é a terceira contratação feita pelo Gigante da Colina para a temporada.

Galhardo tem 28 anos e tem como posição de origem o meio-campo. O jogador foi revelado no Bangu e tem passagens por Botafogo, Ponte Preta e pelo futebol japonês onde defendeu o Albirex Niigata. Com a camisa do time japonês foram 26 partidas, três gols e quatro assistências.

(Foto: Diego Marinelli/Coritiba)

Já no Coritiba o jogador não teve muito destaque e não teve uma boa passagem. Thiago visa a disputa da Libertadores com a camisa do Vasco e chega para disputar posição com Mateus Vital, Nenê, Evander, Guilherme e Wagner.

Esta é a terceira contratação do Vasco, além de Thiago, o atacante Rildo, também ex-Coritiba e o volante argentino Leandro Desábato, ex-Vélez, já foram anunciados e defenderão o Almirante na próxima temporada.