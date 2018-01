Otimista, Bruno Paulista projeta temporada 2018 e participação pela primeira vez na Libertadores

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Com o objetivo de começar o início da temporada com o bom aproveitamento da reta final do Brasileirão 2017, o Vasco segue trabalhando desde a última quarta-feira (03). Será nesse período de treinamentos que os jogadores mostram-se preparados para o técnico Zé Ricardo. O cruzmaltino terá grandes desafios esse ano, assim como, a Libertadores.

Bruno Paulista seria uma grande aposta do Vasco da Gama na temporada 2017, entretanto, não conseguiu firmar a titularidade e participou apenas de 10 jogos. Mostrar serviço e melhor desempenho nesta temporada é o que o volante almeja.



"Essa pré-temporada vem sendo boa e será muito importante para mim. Quando cheguei aqui no Vasco, eu estava praticamente dois anos sem jogar. Acredito que isso me prejudicou um pouco no ano passado. Tenho me dedicado bastante em todos os treinamentos para melhorar o condicionamento físico e fazer um grande ano com a camisa do Vasco", disse.



A primeira partida oficial do Vasco na temporada será no Campeonato Carioca, ante o Bangu no dia 18 de janeiro, no São Januário. Confiante, a expectativa para o confronto é a melhor possível. Além disso, Bruno vive a probabilidade de participar pela primeira vez da Libertadores - a estreia cruzmaltina será no dia 31 de janeiro.



"Estou muito feliz porque terei a chance de disputar a minha primeira Libertadores, mas antes dela temos que pensar no Carioca. A nossa expectativa para essa estreia é muito boa. O professor nos elogiou bastante pela forma que nos reapresentamos. O grupo inteiro chegou bem e está todo mundo focado nos objetivos. Foi uma semana de preparação bem intensa. Tenho certeza que será um ano incrível para nós. Vamos fazer de tudo para dar muitas alegrias aos torcedores do Vasco nesse ano", finalizou o volante.