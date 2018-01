Anderson Martins solta nota de esclarecimento sobre sua saída do Vasco

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com

Anderson postou em sua rede social seu esclarecimento sobre a rescisão de contrato com o Vasco da Gama na última terça-feira (9). O jogador vinha sendo alvo de críticas por parte dos torcedores.



O atleta que assinou contrato com o São Paulo, fez questão de demonstrar a gratidão ao Vasco e enfatizou que a decisão foi somente dele. "Deixar o Vasco para buscar um novo desafio profissional foi uma decisão única e exclusivamente minha." - Disse.



Anderson também disse que quando assinou contrato com o clube em julho do ano passado, deixou claro ao presidente Eurico Miranda que caso decidisse deixar o cruzmaltino no fim da temporada, ele poderia. "Assinei um novo contrato com o Vasco, em julho de 2017, o Presidente Eurico Miranda me deu a sua palavra, afirmando que, se eu decidisse não continuar no clube, concordaria com a minha rescisão ao final da temporada." - completou o jogador.



Anderson disse também que agradece ao clube por ter aberto as portas para ele e salientou o tamanho do Vasco. "Agradeço muito ao Vasco por ter aberto novamente as suas portas para que eu pudesse trabalhar neste clube Gigante."

Confira a nota na íntegra:

Boa tarde a todos.

Venho através deste canal de comunicação esclarecer alguns pontos fundamentais sobre a minha saída do Club de Regatas Vasco da Gama.

Deixar o Vasco para buscar um novo desafio profissional foi uma decisão única e exclusivamente minha.

Para que eu assinasse um novo contrato com o Vasco, em julho de 2017, o Presidente Eurico Miranda me deu a sua palavra, afirmando que, se eu decidisse não continuar no clube, concordaria com a minha recisão ao final da temporada.



A reunião que sacramentou a minha saída aconteceu no último sábado (6), com a minha presença, o Presidente Eurico Miranda e meus representantes.

Mesmo contra a sua vontade, o Presidente cumpriu com a palavra a mim empenhada, assinando a minha liberação e assumindo o compromisso de me remunerar pelo período em que defendi o clube.



Sendo assim, ratifico que buscar um novo desafio profissional neste momento foi uma decisão exclusivamente minha, e agradeço muito ao Vasco por ter aberto novamente as suas portas para que eu pudesse trabalhar neste clube Gigante.

Agradeço também a todos os meus companheiros de time e profissionais do clube.

Obrigado por tudo!