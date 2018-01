Jogo Vasco x São Bernardo ao vivo HOJE pela Copa São Paulo Futebol (2-1)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, sendo disputada em São Bernardo do Campo, em São Paulo

78' Substituição no Vasco! SAI Robinho, ENTRA Moresche

77' UHHHHHHHHHHHH! Yan sobe bem após escanteio na pequena área e cabeceia com perigo

75' Léo Reis chuta cruzado e tenta surpreender, mas não assusta

73' Quase meia hora na etapa final e o confronto segue equilibrado

71' Público de 5.622 presentes ao Baetão nesta tarde

70' Jogo é reiniciado e com o São Bernardo já indo para cima

69' Substituição no Vasco! SAI Hugo Borges, ENTRA Léo Reis

69' Substituição no São Bernardo! SAI Messias, ENTRA Vitinho

67' Duelo paralisado para parada técnica. Forte calor em São Bernardo do Campo

66' Messias vai até a linha de fundo e tenta cruzar, mas Alexander sai bem do gol e faz a defesa

64' Cartão amarelo para Café! Volante do São Bernardo é punido por falta

63' Substituição no São Bernardo! SAI Joni, ENTRA Matheus Bonfim

63' Cartão amarelo para Joni! Atacante do São Bernardo é punido por falta em Luan

61' Sem muita criatividade, os times deixam o jogo pouco movimentado e com muitas faltas

59' Marrony cruza na pequena área na direção de Hugo Borges, porém o zagueiro Esculapio aparece para evitar o perigo

57' Partida é reiniciada e o atleta está de volta sem problemas

56' Duelo é paralisado para atendimento a Messias, lateral-direito do São Bernardo

54' Equipes são pouco criativas e raramente assustam a meta adversária

52' UHHHHHHHHHHH! Marrony completa cruzamento com um voleio de primeira e quase marca um belo gol

51' Bernô tenta procurar espaços para chegar ao empate e reequilibrar o duelo

49' Times criam muito pouco até o momento e deixam a partida truncada

47' Assim como no primeiro tempo, jogo segue bastante equilibrado

45' Substituição no Vasco! SAI Rodrigo Coutinho, ENTRA Luan

45' Substituição no São Bernardo! SAI Marcos Júnior, ENTRA Diogo

45' Recomeça no Baetão para Vasco 2x1 São Bernardo! Times voltam modificados

45+2' Fim de primeiro tempo no Baetão para Vasco 2x1 São Bernardo! Gols de Marrony e Hugo Borges deixam o Cruzmaltino em vantagem

45' Dois minutos de acréscimo

43' UHHHHHHHHHHHHHHH! Willian solta a bomba em cobrança de falta e quase marca um golaço

42' Cartão amarelo para Bruno Ritter! Volante do Vasco é advertido por falta em Marcos Júnior

41' Vasco valoriza a vantagem parcial e tenta aproveitar descuidos do São Bernardo

39' Confronto vai se aproximando do final na etapa inicial com bastante equilíbrio

37' Alteração no São Bernardo! SAI Marcelo, lesionado, ENTRA Esculapio

35' Cartão amarelo para Willian! Lateral-esquerdo do São Bernardo é punido por falta dura em Robinho

33' Bernô busca esboçar uma reação e deixar tudo igual novamente, mas não é efetivo

31' UHHHHHHHHHHHH! Dudu cobra escanteio na primeira trave e Hugo Borges cabeceia para milagre de Diego

29' Após partida cair de rendimento, o Vasco se anima com a virada

27' GOOOOOOOOOOL DO VASCO! HUGO BORGES! Artilheiro do time na Copinha manda de um lado, goleiro cai do outro. Vasco 2x1 São Bernardo

26' Pênalti para o Vasco! Messias derruba Marrony na pequena área e o árbitro marca a penalidade

24' Equipes pecam na criatividade e, com isso, não conseguem dar sustos

22' Já o Gigante da Colina, por outro lado, é mais cauteloso e visa jogar no erro do adversário

20' Bernô é mais incisivo e tenta criar as melhores oportunidades

18' INCRÍVEL! Alex faz boa jogada individual pela direita e toca na medida para Araújo, que demora a chutar e perde boa chance

17' Partida é muito intensa e pouco paralisada até o momento

15' Bruno Michel avança pela esquerda e tenta cruzar, porém a bola não é completada por ninguém

13' Times agora se estudam com mais calma e procuram espaços para ter oportunidades

11' Jogo começa eletrizante no Baetão, com grandes chances de gol para os dois lados

9' UHHHHHHHHH! Responde o São Bernardo! Yan sobe mais alto que os adversários após escanteio e cabeceia na trave. No susto, o goleiro afasta o perigo

8' UHHHHHHHHH! Marrony recebe pela esquerda e chuta forte para boa defesa de Diego, que evita o segundo gol vascaíno

6' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! MARRONY! No minuto seguinte, em cruzamento de Robinho pela direita, Marrony cabeceia no fundo do gol e já deixa tudo igual. Vasco 1x1 São Bernardo

5' GOOOOOOOOOOOL DO SÃO BERNARDO! BRUNO MICHEL! Atacante do Bernô recebe na pequena área, gira sobre a marcação e estufa a rede. Vasco 0x1 São Bernardo

4' Bernô pressiona e procura sair em vantagem logo no início

2' Jogo começa bastante truncado, com possibilidades para os dois lados

0' Bola rolando para Vasco x São Bernardo!

Tudo pronto para rolar a bola no Baetão, em São Bernardo do Campo

Times em campo para execução do hino nacional

SÃO BERNARDO ESCALADO! Bernô confirmado com: Diego; Messias, Yan, Marcelo e Willian; Alex, Café, Marcos Júnior e Araújo; Joni e Bruno Michel

VASCO DEFINIDO! Cruzmaltino vai a campo em instantes com: Alexander; Rafael França, Ulisses, Caio Marcelo e Rodrigo Coutinho; Bruno Ritter, Rodrigo e Dudu; Robinho, Hugo Borges e Marrony

Bem-vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estamos aqui para mais uma partida da Copa São Paulo de Futebol Jr. Dessa vez o confronto é entre Vasco da Gama e São Bernardo já pelo mata-mata da competição, fique ligado!

Vasco da Gama

ÚLTIMA PARTIDA: Na última partida válida pela fase de grupos o Gigante da Colina não teve dificuldades para bater o Água Santa por 2-0 e carimbar a primeira posição do grupo. Os gols foram marcados

DESEMPENHO: Líder isolado do seu grupo o Vasco não teve problemas para passar. Invicto, com duas vitórias e um empate o Almirante conquistou seu acesso ao mata-mata e chega confiante para seguir em busca do título

DESTAQUE: Com dois gols, Hugo Borges é o principal nome do clube carioca na competição. O atacante é a esperança de gols da equipe e até o momento tem correspondido.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Alexander; Rafael França, Ulisses, Caio Marcelo e Rodrigo Coutinho; Bruno Ritter, Rodrigo e Dudu; Marrony, Hugo Borges e Robinho. Técnico: Marcus Alexandre.

São Bernardo

ÚLTIMA PARTIDA: No último jogo o Bernô entrou em campo contra o Ceará para definir quem seria o líder do grupo. A partida foi morna e terminou empatada, com o placar zerado.

DESEMPENHO: Muito bem no campeonato, o São Bernardo não teve dificuldades para vencer os adversários mais fáceis do grupo. A equipe paulista soube usar o fator campo e avançou com tranquilidade para a próxima fase.

DESTAQUE: Ao contrário do Vasco, o São Bernardo se destaca por um conjunto coeso e que flui sem destaques isolados. No entanto, Willian, artilheiro da equipe na competição, pode ser tido como principal nome.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Diego; Messias, Marcelo, Alex e Carioca; Café, Marcos Júnior e Araújo; Joni, Bruno Michel e Diogo. Técnico: Thiago Fernando.