Vasco joga mal e é eliminado pelo Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O Palmeiras é mais um time classificado para a próxima fase da Copinha, após bater o Vasco da Gama por 2 a 0 na tarde desta terça-feira (16) no estádio Joaquinzão em Taubaté. Os gols foram marcados por Luan e Fernando respectivamente.

Jogo começa intenso com Palmeiras forte no ataque