Notas: Henrique se destaca ofensivamente em atuação mediana do Vasco

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

De volta à campo após a derrota para o Bangu na estreia do Campeonato Carioca o Vasco recebeu e venceu o Nova Iguaçu, pela segunda rodada da competição pelo placar de 4-2. Com mudanças significativas na maneira de jogar, a equipe fez bom primeiro tempo mas esteve muito mal na segunda parte do jogo e chegou a flertar com o empate.

Notas do Vasco da Gama

Martín Silva - 6.5

Interviu no jogo em momentos importantes, fez boas defesas e salvou o Vasco em diversos momentos. Não teve culpa no primeiro gol do Nova Iguaçu mas saiu do gol de maneira grotesca no segundo gol.

Yago Pikachu - 6.5

Se limitou a defender no primeiro tempo e foi regular. Evoluiu no segundo tempo quando foi adiantado para o meio campo e marcou o gol salvador para o Vasco.

Ricardo - 5.5

Regular, Ricardo teve dificuldades por dividir a zaga com Erazo já que ambos são canhotos. Entretanto, conseguiu suprir as necessidades e não teve culpa nos gols.

Erazo - 5.5

Deu bom passe para Henrique na jogada do primeiro gol. Sem ritmo de jogo, errou em alguns momentos, mas nada que comprometa sua partida regular.

Henrique - 6.5

Foi crucial para o bom primeiro tempo do Vasco com suas jogadas pelo lado esquerdo do campo, dando duas assistências. Caiu no segundo tempo junto com todo time.

Wellington - 4

Muito mal no jogo pareceu estar perdido em grande parte da partida e teve influência direta no gol sofrido pelo Vasco ao não subir para disputar a bola.

Rafael Galhardo - 4.5

Entrou na substituir Wellington, deu mais liberdade para Pikachu atuar. Mal fisicamente, não conseguiu ter bom desempenho na partida e viu boas jogadas serem construídas na suas costas.

Desábato - 5

Sumido no jogo, sentiu a parte física no segundo tempo e foi substituído. Pouco fez.

Bruno Paulista - SEM NOTA

Entrou no final do jogo e não teve tempo para mostrar seu futebol.

Wagner - 5.5

Começou bem o jogo alternando função com Evander, mas não conseguiu manter o desempenho e sumiu na segunda etapa deixando a equipe sem criação e muito previsível. Deu assistência para o gol de Andrey com uma boa cobrança de falta.

Evander - 6

Esteve bem na função de substituir Nenê no primeiro tempo. Subiu bem ao ataque para marcar o primeiro gol do jogo, mas não repetiu o mesmo desempenho da segunda etapa até ser substituído.

Andrey - 6.5

Entrou discreto e mudou a partida. Roubou a bola para o gol de Pikachu e se posicionou bem para aproveitar o cruzamento de Wagner e balançar as redes, sacramentando o jogo para o Vasco.

Paulinho - 5

Muito tentou e pouco fez. Mais uma vez não conseguiu desenvolver as jogadas que tentou e foi substituído logo no início do segundo tempo.

Caio Monteiro - 5

Entrou para dar velocidade ao Vasco e esteve mediano nesse quesito, não mudou o jogo.

Andrés Rios - 6.5

Buscou o jogo, movimentou-se bastante e fez um dos gols da partida demonstrando bom posicionamento e antecipação aos zagueiros. Foi bem.

Paulo Vitor - SEM NOTA

Entrou no final do jogo e não teve tempo para mostrar seu futebol.

Nova Iguaçu - 5.5

Não conseguiu ter boa atuação defensiva na primeira etapa, mas surpreendeu o Vasco no segundo tempo do jogo e conseguiu até arrancar um empate. Sofreu o terceiro gol por infelicidade de um dos zagueiros.