Com gol no fim, Vitória bate Atlético-GO fora de casa e deixa rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, disputada na tarde deste sábado (8), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia/GO

Neste sábado (8), Vitória e Atlético-GO se enfrentaram pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estavam na zona de rebaixamento e precisam de um bom resultado para continuar sonhando com a permanência na primeira divisão.

Com a vitória o rubro negro baiano chegou a 12 pontos e agora torce contra Bahia e São Paulo, que enfrentam Fluminense e Santos, respectivamente. Já o Dragão chega a cincos jogos sem vitória e continua na zona da degola.

Na próxima rodada, o Atlético-GO vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo, enquanto isso, o Vitória recebe o Vasco, em Salvador.

Vitória aproveita as chances e sai na frente

Jogando em casa e aproveitando o fator casa, o Atlético-GO começou pressionando e mantendo a posse de bola. Nesse cenário, o Dragão criava boas chances, mas pecava na hora de finalizar.

Já o Vitória, pouco criava e jogava apostando no contra-ataque. E numa dessas descidas em contra-ataque, André Lima recebeu belo passe de Cleiton Xavier e abriu o placar para o time baiano.

Antes do final da primeira etapa, Everaldo teve boa chance de empate, mas errou o alvo. E o castigo quase veio aos 48 minutos, quando David recebeu e acertou a trave do goleiro Felipe.

Uilian Correia garante os três pontos do rubro negro baiano

Depois de sair em desvantagem, o técnico Doriva mexeu no time no intervalo e voltou com Jonanthan e Walter na equipe.Com o time mais ofensivo, o Atlético-GO criava as melhores chances e via Walter se destacar como referência no ataque.E essa pressão deu resultado aos 23 minutos, depois de escanteio, Roger Carvalho desviou e Andrigo empatou para a equipe da casa.

Como o empate era péssimo para as duas equipes, os dois times partiram para o ataque em busca do triunfo. Quem assustou primeiro foi o Dragão que aos 36 minutos, acertou a trave do goleiro Fernando Miguel.

Aos 43 minutos, quando o resultado parecia definido, Uillian Correia conseguiu marcar, o camisa 7 contou com a sorte, depois de Patric fazer boa jogada a bola sobrou para o volante garantir os três pontos para o Vitória.