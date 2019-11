Especial Ligier - Temporada de 1977 - Capitulo 2

A Ligier vai para a sua segunda temporada na Formula 1 após promissora início em 8 1976, onde ela conseguiu pódios e até uma pole position com Jacques Laffite no GP da Itália, Alias a Ligier continua com apenas 1 carro, e o Piloto Continua sendo Jacques Laffite, o Novo Chassi da Ligier era o JS7 e o Motor Continuava sendo o Motor Matra 12 Cilindros.

A Temporada da Ligier em 1977 não começa muito bem, com três Quebras nas três primeiras corridas, mas na Quarta corrida Laffite consegue um 5ºLugar no Grid do GP Long Beach, mas Na corrida Laffite Terminou na 9ºPosição. o Mesmo aconteceu no GP da Espanha, em Jarama, Laffite Largou em 2ºLugar, mas só terminou na 7ªPosição. Passado 7 Corridas a Ligier ainda não tinha nenhum ponto no Campeonato, No GP da Suécia a Equipe Francesa buscava seus primeiros pontos na temporada, mas a Equipe não só conseguiu os primeiros pontos, mas Conseguiu a sua primeira vitória da Equipe na Categoria, Laffite Largando da 8ªPosição fez uma corrida Brilhante e conseguiu uma Vitória para colocar seu nome na História, a Ligier Conquistava 9 pontos e sua primeira vitória da Categoria. A Ligier vinha de uma temporada de altos e Baixos, na Verdade apesar da Vitória o Carro em termos de Treino era um carro melhor que 76, mas em corrida tinha um desempenho bem menos satisfatório que na temporada de 76.

Laffite Conseguiu um Pódio em 2ºLugar no GP da Holanda. No GP do Japão o Time conseguiu colocar 2 carros no Grid, o Segundo carro foi do Francês Jean-Pirrie Jarier. Ainda o time marca pontos na Inglaterra com um 6ºlugar e na corrida final no Japão em 5ºlugar, tudo conquistado por Jacques Laffite. A Temporada acabou com a Ligier conseguindo 18 Pontos, 1 Vitória e 2 pódios e uma Volta mais Rápida. Ficando em 8ºLugar, apesar da 1ªVitória, Um balde de água fria para a Equipe que estava esperando mais do que esse desempenho em 1977.

Gps: 18

Pontos: 18

Vitórias: 1

Poles: 0

Pódios: 2

Motor: Matra MS76

12 Cilindros em V

2 993 cm3

Potência: 520 cavalos a 12300 RPM

Pilotos:

Jacques Laffite

Jean-Pirrie Jarier

Número de voltas Completadas: 874

Chassi: Ligier JS7

Projetistas:

Gérard Ducarouge (Diretor Técnico)

Michel Beaujon (Design)

Robert Choulet (Aerodinâmica)

Chassi: Monocoque em Fibra de Alumínio

Peso: 580 kg

Transmissão: Hewland TL 2-200 - 6 Marchas

Combustível e Lubrificante: Shell

Tanque: 220 Litros

Suspensão: Braço, antebraço e molas (AV) / Arm, pernas e molas empurrados (AR)

Amortecedores: Koni

Freios: Lockheed / Girling

Comprimento

Distância entre eixos: 2608 mm

dianteira: 1536 mm

traseira: 1600 mm

Texto: Deivison da Conceição da Silva