Especial Ligier - Temporada de 1978 - Capitulo 3

Em sua terceira temporada a Ligier queria deixar de ser equipe Média para ser equipe Grande, pelo Terceiro ano Consecutivo o único piloto da Ligier era Jacques Laffite e o Motor era o Matra 12 Cilindros. A equipe usou ainda o JS7 nessa temporada mas construiu o Carro JS9 para as demais corridas.

O Ano começou de uma forma não muito boa para a equipe, mesmo com o 8º lugar no grid do GP da Argentina, o JS7 fez 6 corridas, sendo que a Ligier não conseguiu um grande grid mostrando que o carro parecia ultrapassado, inclusive para o Lotus 79 que dominou o ano. Laffite fez 6 pontos com esse carro, sendo três vezes em 5º lugar, África do Sul, Long Beach e Bélgica aonde o JS7 definitivamente se aposentou dando Lugar ao JS9.

Com o JS9 o desempenho do carro melhorou, dando a Laffite melhores meios de conseguir melhores desempenhos nos grid de largada, logo em sua primeira corrida com o JS9 Laffite largou em 10º e chegou em 3ºl ugar conquistando o primeiro pódio do ano, O Segundo pódio foi na Alemanha onde Laffite largou em um ótimo 7º posto e terminou em 3º subindo ao pódio pela segunda vez. Além disso Laffite pontuou na Áustria (5ºlugar) aonde conseguiu seu melhor grid do ano e um 4ºlugar na Itália.

Foram ao todo 7 vezes na zona de pontuação, terminando 14 das 16 corridas da temporada de 1978. No final de tudo terminou igual aos 2 anos anteriores com uma classificação mediana no final. 19 pontos, 2 pódios e um 6º lugar na classificação do campeonato. Depois de três temporadas no meio na classificação, estava na hora da Ligier começar a almejar melhores Resultados.

Gps: 16

Vitórias: 0

Poles: 0

Pódios: 2

Pontos: 19

Motor: Matra

Piloto: Jacques Laffite

Número de voltas percorridas: 944



Ligier JS7

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico), Michel Beaujon (Design) e Robert Choulet (Aerodinâmica)

Chassi: Monocoque em Fibra de Alumínio

Peso: 580 kg

Transmissão: Hewland TL 2-200- 6 Marchas

Combustível e Lubrificante: Shell

Tanque: 220 Litros

Suspensão: Braço, antebraço e molas (AV) / Arm, pernas e molas empurrados (AR)

Amortecedores: Koni

Freios: Lockheed / Girling

Comprimento

Distância entre eixos: 2608 mm

dianteira: 1536 mm

traseira: 1600 mm

Ligier JS7/9

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico), Michel Beaujon (Design) e Robert Choulet (Aerodinâmica)

Chassi: Monocoque em Alumínio

Peso: 580 kg

Transmissão: Hewland FGA 400 - 6 marchas

Combustível e Lubrificante: Shell

Amortecedores: Koni

Freios: Lockheed / Girling



Ligier JS9

Projetistas: Gérard Ducarouge (Diretor Técnico), Michel Beaujon (Design) e Robert Choulet (Aerodinâmica)

Chassi: Monocoque em Alumínio

Peso: 580 kg

Transmissão: Hewland FGA 400 - 6 marchas

Combustível e Lubrificante: Shell

Amortecedores: Koni

Tanque: 210 Litros

Freios: Lockheed / Girling

Distância entre eixos: 2800 mm

Dianteira: 1625 mm

Traseira: 1515 mm