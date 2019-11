Nico Rosberg desbanca rival Hamilton e larga na pole no GP do México

Neste sábado (31), Nico Rosberg da Mercedes anotou a sua vigésima pole position da carreira e quinta no ano, dessa vez no GP do México da temporada 2015 da Fórmula 1. O companheiro de equipe e já campeão desta temporada Lewis Hamilton e Sebastian Vettel da Ferrari completam o pódio, com os brasileiros Felipe Massa da Williams largará na sétima posição, enquanto o outro brasileiro Felipe Nasr da Sauber vai sair na décima quinta, com a punição que Alonso e Raikkonen receberão. A corrida acontecerá às 17h de amanhã (1) pelo horário de Brasília.

O primeiro momento marcante do treino foi quando o mexicano Sérgio Pérez foi para a pista. Reverenciado por todos os presentes, o piloto da Force India fez o Lapying Out todo perto da torcida, até abrir a volta e conseguir pegar o segundo tempo até perder o posto logo em seguida. Lewis Hamilton e Nico Rosberg começaram a dominar a primeira parte do treino, mas Sebastian Vettel passou dos dois, estando com os pneus mais rápidos disponíveis pro fim de semana. Com o tempo já esgotado, Alonso, Nasr, Rossi e Stevens não conseguiram fazer mais nada e foram eliminados (nessa ordem) na primeira parte. Button completa os cinco.

No Q2, quem deu inicio às atividades foi Max Verstappen. O belga fechou o tempo, mas logo foi jogado para trás, com Hamilton fazendo o melhor tempo do fim de semana até então, mas batendo o mesmo tempo logo na volta seguinte. No momento decisivo da parte do treino, a emoção se manteve presente como sempre, com os pilotos tentando de tudo para estarem presentes na parte decisiva. Mas, apesar de todo o esforço, Sainz, Grosjean, Maldonado, Ericsson e Raikkonen não conseguiram entrar no grupo seleto de dez para o Q3, sendo o finlandês ferrarista a surpresa.

Para o inicio das ações no Q3, foi Hamilton que marcou presença na saída dos boxes na frente. O inglês, junto ao seu companheiro de equipe, protagonizaram durante os primeiros minutos do treino disputas entre si para ver quem ficava com o primeiro lugar até então, e foi Rosberg quem levou a melhor. Já ao final do treino, nenhuma surpresa foi tido, uma vez que as Mercedes terminaram na primeira fila.

Confira a classificação final para o GP do México: