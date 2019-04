Daniel Ricciardo desbanca Mercedes e lidera segundo treino em Mônaco

O segundo treino livre mostrou o verdadeiro duelo que devemos ter neste fim de semana em Mônaco que será entre Mercedes e Red Bull isso porque Daniel Ricciardo que neste fim de semana está com o motor atualizado da Renault cravou o melhor tempo do dia com 1min14.607s enquanto Lewis Hamilton que fez o segundo melhor tempo ficou a 0,6s do tempo do australiano enquanto o seu companheiro de equipe Nico Rosberg ficou a quase 1s entretanto a dupla da Mercedes quis focar no ritmo para a corrida e por isso não mostraram o verdadeiro potencial do W07 com os pneus ultra-macios.

Max Verstappen que venceu o GP da Espanha terminou o dia na quarta colocação mostrando assim o bom ritmo da Red Bull no circuito de Mônaco, ele que este fim de semana vai utilizar o motor antigo da Renault.

A dupla da Toro Rosso cravaram o quinto e sexto melhor tempo, tendo Daniil Kvyat novamente colado em Verstappen e Carlos Sainz Jr colado no russo.

Já a dupla da Ferrari não tem muito o que comemorar pois a melhor posição que tiveram foi o sétimo lugar de Kimi Raikkonen enquanto Sebastian Vettel que teve apenas o nono melhor tempo teve uma sessão bem caótica isso porque o alemão além de rodar na Mirabeau nos minutos finais do treino acabou raspando no muro da Sainte Devote o que danificou o aro da roda traseira esquerda.

Sergio Perez continuou mostrando o bom ritmo do VJM08 para este fim de semana e novamente terminou dentro do top 10 com o oitavo tempo que por coincidência foi a mesma posição que terminou a primeira sessão de treinos livres em Mônaco, porém seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg não teve a mesma sorte e terminou na décima primeira colocação logo atrás da Mclaren de Jenson Button.



Como aconteceu na primeira sessão a segunda sessão também tivemos acidentes com Romain Grosjean que perdeu o controle do seu carro na saída do túnel e bateu na barreira, outro que também teve problemas na saída do túnel foi Rio Haryanto da Manor que também acabou ficando na barreira.



Kevin Magnussen por sua vez acabou batendo na última curva e abandonou a sessão entretanto ainda terminou na décima sétima colocação.