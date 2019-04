Williams apresenta FW40

A Williams que a uma semana atrás havia divulgado algumas imagens do FW40 , fez hoje a apresentação oficial do novo carro para a temporada de 2017.

E como todos imaginavam após os primeiros carros serem apresentados oficialmente, o FW40 que foi apresentado hoje tem algumas diferenças em relação as primeiras imagens divulgadas á uma semana atrás, como é o caso da 'barbatana de tubarão' , as entradas de ar também estão diferentes, o bico do carro permaneceu tendo uma em sua extremidade uma protuberância, o que podemos notar claramente é que a Williams seguiu a mesma tendência de 99% dos carros lançados até o momento.

O FW40 que leva este nome como comemoração da equipe Grove, aos seus 40 anos na Fórmula 1, e que será guiado pelo jovem piloto Lance Stroll e pelo brasileiro Felipe Massa, ambos que terão uma grande responsabilidade que é tentar colocar a equipe entre as quatro primeiras no campeonato de construtores, lembrando que no último ano a Williams terminou o campeonato na quinta colocação atrás da Force India.

Com a apresentação do FW40, agora falta apenas os carros da Red Bull, Toro Rosso e Haas, ambos que devem ser apresentados amanhã, as véspera do inicio da pré-temporada.