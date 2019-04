Augusto Farfus lança linha de pulseiras exclusivas feitas com pneus da Formula 1

Não é só dentro das pistas que Augusto Farfus está acelerando. Um dos mais renomados pilotos brasileiros no exterior, ele está envolvido também em um novo negócio, em sociedade com o empresário italiano Giancarlo Medici, que promete agradar aos fãs de automobilismo. É o lançamento da linha de pulseiras MONGRIP, feitas com pneus certificados e utilizados em corridas da Formula 1, aliando tecnologia de alta performance e muito estilo. Atualmente Farfus disputa a DTM e o Mundial de Endurance.

Após um ano de atuação e experiências no mercado de Mônaco - onde está baseada a empresa -, as pulseiras MONGRIP chegam ao mercado internacional agora no meio do ano, durante o verão europeu.

As pulseiras MONGRIP estão divididas em duas diferentes linhas unissex: a Coleção “RACE” conta com cinco modelos diferentes, que agregam itens como ouro, prata e titânio, fazendo das peças obras-de-arte únicas, verdadeiros itens de colecionador.

“Estou muito animado por fazer parte de uma empresa que aproxima as pessoas do mundo do automobilismo. Minha paixão por corridas e admiração por ideias únicas e produtos especiais me deixa muito orgulhoso de ser um embaixador MONGRIP. Estamos trabalhando em novidades fantásticas para o futuro, e mal posso esperar para traze-las para os fãs de automobilismo”, contou Farfus.

Neste ano, também será lançada oficialmente a coleção "LIMITED EDITION", na qual serão informados de quais pilotos, equipes e Grand Prix que o pneu participou. A linha foi criada para homenagear os grandes pilotos, equipes e corridas que fizeram história na Formula 1.

“A partir de pneus certificados da Formula 1, e graças a um processo detalhado de trabalho manual, a MONGRIP cria essas lindas pulseiras. Os certificados contam a história desses pneus, e eu acredito que usar todo dia uma peça que fez parte da história do automobilismo é muito especial”, comentou o brasileiro.

As peças serão vendidas mundialmente através do site www.mongrip.com, e entregues em qualquer lugar sem custo adicional de frete. Os valores das pulseiras começam em 270 euros.

Para mais informações acompanhe o site e as redes sociais: @mongrip_official no Instagram e o Facebook.com/mongrip.