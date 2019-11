Pilotos usarão pinturas retrô em seus capacetes para o GP de número 1000, na China

Com o aval da organização da F1, alguns pilotos estão apresentando artes diferentes para seus capacetes que serão usados na corrida deste domingo (14), na China. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, ambos da Renault, decidiram usar pinturas retrô. O alemão manteve as cores da equipe em sua maior parte, enquanto o australiano optou por uma arte de cor única, cinza claro. O detalhe especial do capacete de Ricciardo é que algumas manchas estão presentes na parte da frente do casco, simbolizando os capacetes utilizados antigamente, que ficam sujos devido à constância de uso.



O jovem estreante da Williams, George Russell, faz homenagem para seu ídolo de infância, Juan Pablo Montoya, dividindo seu capacete com sua pintura de um lado, e a clássica de Montoya do outro.

My first ever karting helmet was an exact copy of my elder brother’s helmet



It was only about eight years later that I discovered the design was inspired by @WilliamsRacing legend @jpmontoya’s helmet!#F1 #ChineseGP 🇨🇳 @WilliamsRacing #Race1000 pic.twitter.com/4ogiAsjltP