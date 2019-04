Grosjean revela alerta com seu carro na semana do GP da China: "Estava um pouco preocupado"

Depois de não conseguir resultados satisfatórios nas três primeiras provas da temporada, o piloto Romain Grosjean, confessou que estava "um pouco preocupado" antes do GP da China, por conta de problemas de gerenciamento de pneus com o carro da Haas.

"Eu estava um pouco preocupado, para ser sincero, antes do início, já que nosso ritmo de corrida não foi incrível durante todo o final de semana. O carro é incrível ao longo de uma volta, mas assim que vamos para duas voltas nos pneus, não estamos mais lá. Precisamos entender exatamente o que aconteceu."

No circuito de Xangai, tanto Grosjean quanto Kevin Magnussen, companheiro de equipe, estavam brigando com o próprio carro nas sessões de treinos livres — o mesmo acontecia no GP do Bahrein.

A má gestão de pneus por parte da Haas custou à equipe um bom resultado entre os dez primeiros. Tanto Grosjean como Magnussen foram capazes de se classificar ao Q3, porém na corrida chinesa, ambos os carros ficaram fora do top dez.

Foi a primeira corrida completa da temporada, depois de abandonar precocemente no GP da Austrália e no GP do Bahrein, e o piloto francês busca saber o motivo do carro ter dificuldade em baixa velocidade nas corridas curtas.

"Acho que sem as bandeiras azuis no final, teríamos marcado um ponto. Alex (Albon) fez um ótimo trabalho defendendo bem e não cometeu nenhum erro. Parabéns a ele. É tão chato dar tudo, acelerar forte, e não ter a chance de marcar pontos.