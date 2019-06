Oficial: Verstappen não é punido por fechar Leclerc e mantém vitória no GP da Áustria

Sem punição dada ao piloto da RBR! Após os comissários da Fórmula 1 avaliarem inúmeras vezes o vídeo da ultrapassagem de Max Verstappen sobre Charles Leclerc, a punição de cinco segundos de acréscimo ao tempo não foi dada ao holandês da Red Bull. Assim, quem quebra a hegemonia da Mercedes em 2019 é mesmo o Verstappen.

BREAKING:



No further action on the Lap 69 incident between Verstappen and Leclerc for the race lead



Verstappen keeps the race win#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/1CnPI3rH2U — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Tradução do tweet: "Urgente: nenhuma punição sobre incidente na volta 69 entre Verstappen e Leclerc. Para o líder da corrida, a vitória é mantida na raça."

Assim, os comissários afirmam que o carro 33, de Verstappen, não forçou irregularmente o carro 16, de Leclerc, para fora da pista no momento da ultrapassagem, causando uma perda direção e espaço ao piloto italiano.

Com a vitória confirmada, Verstappen mantém a conquista no Circuito de Spielberg. Leclerc continua como segundo colocado do GP da Áustria 2019.